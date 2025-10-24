Андрій Кудряшов
Виконуючий обов'язки ректора, кандидат технічних наук
Андрій Кудряшов – виконувач обов’язків ректора Державного біотехнологічного університету, кандидат технічних наук. Призначений у 2022 році після призупинки контракту з народним депутатом Андрієм Одарченком, який не міг офіційно обіймати посаду ректора через несумісність із депутатським мандатом. До цього Кудряшов працював заступником директора Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА та проректором ДБТУ. За даними ЗМІ, зберігає тісні зв’язки з Одарченком і може залишатися його представником у виші. Попри скандали навколо керівництва, формально очолює університет.