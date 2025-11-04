Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену

Виконувач обов’язків ректора Державного біотехнологічного університету Андрій Кудряшов, який офіційно отримує 25 тисяч гривень на місяць, влаштовує розкішне життя для своєї співмешканки Маргарити Павицької. Однак жодної згадки про це у його декларації немає. Така поведінка може свідчити про приховування членів сім’ї та незаконне збагачення, тож Нацагентство з питань запобігання корупції може розпочати моніторинг способу його життя, пише УНН.

Каблучка, авто і дорогий відпочинок для співмешканки

Виконувач обов’язків ректора Державного біотехнологічного університету Андрій Кудряшов не вказав у декларації за 2024 рік інформацію про свою співмешканку Маргариту Павицьку. Окрім того, влітку цього року Кудряшов зробив їй пропозицію. Романтична подія відбулася в Одесі, в елітному готелі "NEMO", де вартість номерів у курортний сезон сягає 36 тисяч гривень за добу. При цьому, відповідно до декларації, на місяць Кудряшов заробляє в ДБТУ приблизно 25 тисяч гривень, і це його єдине офіційне джерело доходу.

А на фото, оприлюднених нареченою, видно каблучку від світового ювелірного бренду Tiffany & Co. За інформацією УНН, це платинова каблучка з діамантом близько одного карата, вартістю від $12 000 до $17 000 (від 504 000 грн до 714 000 грн). Окрім того, що вартість цього подарунка перевищує річний дохід Кудряшова, задекларований за 2024 рік, така покупка має бути задекларована.

Цікаво, що у 2024 році Павицька стала власницею кабріолета Peugeot 308 CC, орієнтовною вартістю близько $10 000 (420 тисяч гривень). За даними порталу YouControl, жінка не має власного бізнесу і не працевлаштована, тож походження коштів на придбання авто залишається незрозумілим. У декларації Кудряшова також відсутні дані про купівлю цього авто.

Моніторинг НАЗК способу життя Кудряшова

Як пояснив у коментарі УНН заступник голови Громадської ради при НАЗК, член правління коаліції "RISE" та голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик, відповідно до законодавства, особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані зазначати у декларації членів сім’ї, з якими вони: спільно проживають; пов’язані спільним побутом; мають взаємні права та обов’язки (у тому числі й у разі спільного проживання без реєстрації шлюбу).

"При цьому, якщо особи підпадають під ознаки спільного проживання (побуту), то вважається, що вони спільно проживають, якщо таке проживання сукупно триває понад 183 дні протягом року (тобто понад половину звітного періоду для щорічної декларації) або не менше 30 днів поспіль, якщо таке проживання тривало станом на останній день звітного періоду. У такому випадку на декларанта покладається обов’язок задекларувати цих осіб як членів сім’ї та декларувати їхнє майно", - зазначив Миткалик.

Варто зауважити, що Кудряшов проживає з Павицькою вже понад півтора року, однак чомусь не вказує це у своїй декларації.

За словами Миткалика, НАЗК може розпочати моніторинг способу життя в.о. ректора ДБТУ на основі журналістського розслідування.

"Справа в тому, що НАЗК може перевіряти і проводити моніторинг способу життя щодо фактів, які описані в ЗМІ. Але це не є їхнім обов'язком. Це означає, що якщо НАЗК повідомити зверненням про те, що є певні порушення і це підпадають під проведення конкретної перевірки, наприклад, моніторингу способу життя, то тоді НАЗК може розпочати таку перевірку", - пояснив заступник голови Громадської ради при НАЗК.

Щодо подарунка у вигляді дорогої каблучки Миткалик зазначив, що у Кудряшова ще є шанс вказати покупку у декларації за 2025 рік, яка подається декларантами наступного року. Якщо ж в.о. ректора Державного біотехнологічного університету не задекларує каблучку, йому загрожуватиме адміністративна відповідальність.

Звідки у Кудряшова статки

Такі витрати на співмешканку викликають додаткові запитання щодо походження статків Кудряшова. Як раніше повідомляв УНН, в.о. ректора ДБТУ може бути причетний до ймовірного розкрадання коштів і активів Державного біотехнологічного університету. Згідно з матеріалами журналістського розслідування, Кудряшов діяв у тісному зв’язку із засудженим за хабарництво нардепом Андрієм Одарченком, який, попри вирок суду, залишається ректором і продовжує неформально контролювати університет.

Серед виявлених схем – створення фіктивних "фірм-клонів", через які виводилися бюджетні кошти університету, передача університетських земель у приховану оренду, а також привласнення мільйонів гривень від продажу врожаю, вирощеного на землях вишу.

За даними журналістського розслідування, саме під керівництвом Кудряшова ці схеми продовжили функціонувати, а пов’язані з ним особи контролюють фінансові потоки закладу та управління земельними ресурсами.

Окрім того, Кудряшов став одним із тих, хто вносив заставу за нардепа-хабарника Одарченка, що надалі допомогло йому вийти на волю і втекти за кордон.

Зміна керівництва ДБТУ давно назріла

Термін повноважень Андрія Кудряшова як виконувача обов’язків ректора ДБТУ завершується 7 листопада. Тож саме зараз міністр освіти і науки Оксен Лісовий має ухвалити рішення: продовжити повноваження людини, пов’язаної з Одарченком, чи призначити нове керівництво до проведення виборів ректора в законному порядку.

Окрім того, уже давно назріла необхідність розірвання контракту із ректором Андрієм Одарченком, засудженим за хабарництво до 8 років вʼязниці. Цього, до речі, вимагає й вирок суду, який набув законної сили, адже суд заборонив нардепу обіймати посади в державних органах строком на три роки. Тож, як би зараз не старались лобісти інтересів Одерченка, з-поміж колег з Верховної Ради, міністр Лісовий змушений виконати вирок суду і розірвати контракт з ректором-втікачем ДБТУ. В іншому випадку, невиконання вироку суду тягне за собою кримінальну відповідальність.

До того ж, як показує практика, потребує вирішення й питання очищення університету від впливу корупціонера, який розповсюджується не лише через Андрія Кудряшова. За даними УНН, у ДБТУ працює ще низка людей нардепа-хабарника, серед них зокрема проректор із наукової роботи Валерій Михайлов, який виконуватиме обовʼязки голови Вченої ради ДБТУ після усунення Одарченка. Михайлов, судячи з його декларацій, після створення Державного біотехнологічного університету зміг суттєво покращити своє матеріальне становище.

Окрім того, для збереження впливу на університет, у разі непродовження повноважень Кудряшова, Одарченко пролобіював введення до керівництва ДБТУ Євгенія Грицькова - проректора Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Це одіозна особистість з проросійськими поглядами, під яку в ДБТУ планують створити окрему посаду.

Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетом

Таким чином Одарченко вирішив перестрахуватись і зберегти під контролем фінансові потоки ДБТУ, які наразі, очевидно, є єдиним його джерелом доходів.

Справа Одарченка

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року НАБУ та САП повідомили про викриття народного депутата Андрія Одарченка, який, за версією слідства, намагався підкупити біткоїнами тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. За даними детективів, депутат пропонував 50 тисяч доларів в обмін на сприяння у виділенні коштів із Фонду ліквідації наслідків агресії рф для ремонту очолюваного Одарченком Державного біотехнологічного університету.

Уже наступного дня, 22 листопада 2023 року, Вищий антикорупційний суд арештував Одарченка, визначивши заставу у 15 млн грн. Сам нардеп усі звинувачення відкинув.

23 листопада 2023 року "Слуга народу" виключила нардепа Одарченка з фракції. Уже наступного дня, 24 листопада 2023 року, Одарченко вийшов з-під варти – за нього внесли заставу обсягом 15 млн грн, повідомили у Центрі протидії корупції.

Минув майже рік. 18 вересня 2024 року прокурорка САП під час судового засідання заявила, що депутат, імовірно, перебуває за кордоном, хоча офіційного підтвердження цьому немає. Того ж дня він не з’явився на засідання ВАКС і був відсутній у Верховній Раді. Через це САП ініціювала стягнення застави та оголошення його в розшук.

За даними прокуратури, Одарченко міг виїхати через Закарпатську область, де, за словами сторони обвинувачення, мав близькі відносини з колишнім головою ОДА Віктором Микитою. Сам Микита заперечив будь-яку причетність до можливого виїзду нардепа. Згодом у САП повідомили, що Андрій Одарченко втік до Румунії і звернувся навіть до державних органів з заявою про отримання притулку в цій державі. Пізніше стало відомо, що Одарченко переховується в Угорщині.

19 вересня 2024 року суддя ВАКС задовольнив клопотання обвинувачення й оголосив Одарченка в державний і міжнародний розшук. Після цього суд вирішив слухати справу заочно. 23 вересня 2024 року ВАКС заочно заарештував депутата і стягнув у дохід держави 15 млн грн застави, внесеної за нього раніше.

Після втечі нардепа за кордон у вересні 2024-го ДБТУ не засудив ректора. У листопаді на сайті та на сторінці вишу у Facebook розмістили привітання Одарченка з днем народження, йому побажали "процвітання, прихильності долі, удачі, приголомшливих можливостей, досягнень та перемог". Пізніше пост все ж видалили.

ВАКС 14 листопада 2024 року визнав Андрія Одарченка винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Це рішення 10 жовтня 2025 року підтвердила Апеляційна палата ВАКС.