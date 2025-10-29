В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК

Виконувач обовʼязків ректора Державного Біотехнологічного Університету Андрій Кудряшов вніс в декларацію за 2024 рік, ймовірно, недостовірні дані. Зокрема, він не вказав у документі свою співмешканку, а віднедавна – наречену. Українське законодавство зобовʼязує чиновників вказувати у своїх деклараціях осіб з якими вони спільно проживають. За недекларування таких відомостей – передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, пише УНН.

Відповідно до оприлюдненої декларації за 2024 рік, виконувач обовʼязків ректора ДБТУ Андрій Кудряшов, в розділі "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" – не вказав нікого. Що свідчить про те, що він живе сам, ну або хоче аби так здавалося. Однак, як стало відомо журналістам УНН – з початку 2024 року він проживає з Маргаритою Павицькою.

А з літа 2025 року Павицька та Кудряшов перебувають у новому статусі, адже в.о. ректора ДБТУ зробив пропозицію руки та серця своїй обраниці. Відбулося це на березі Чорного моря, в Одесі. А якщо точніше – в елітному готелі "Немо", де ціни на номер за добу у курортний сезон варіюються: від найдешевшого за 10 400 грн, до найдорожчого за 36 400 грн. Зазначимо, що на місяць, відповідно до декларації, у ДБТУ Андрій Кудряшов заробляє приблизно 25 000 грн. І це його єдине задеклароване джерело доходів.

Та це не завадило йому орендувати номер в такому дорогому готелю та зробити пропозицію Маргариті з каблучкою від відомого ювелірного бренду Tiffany & Co.

Невдовзі після цього Маргарита поділилася знімками у соцмережах – на них добре видно фірмову бірюзову коробочку бренду, що давно стала символом розкоші та статусу. Усередині платинова каблучка з діамантом у класичному стилі halo.

За допомогою штучного інтелекту нам вдалося визначити, що це каблучка з діамантом приблизно в один карат. За інформацією з офіційного сайту Tiffany & Co., аналогічна модель із платини та діамантом 0.8–1.0 карата коштує від $12 000 до $17 000 або приблизно від 504 000 грн до 714 000 грн.

Отже, на руці Маргарити – не просто обручка, а коштовність світового рівня, що, за своєю вартістю, перевищує офіційну річну зарплату її нареченого Андрія Кудряшова у Державному Біотехнологічному Університеті на посаді виконувача обовʼязків ректора.

Окрім коштовної каблучки, наречена та співмешканка Андрія Кудряшова похизувалася й своїм кабріолетом. Який, як свідчать дописи Маргарити в соцмережах, зʼявився в неї влітку 2024 року.

Це PEUGEOT 308 CC (бензин), 2009 року випуску. Згідно з інформацією з порталу купівлі-продажу авто Аuto.ria, остання операція з реєстрації цього авто на нового власника за договором купівлі-продажу відбулася 3 липня 2024 року. Орієнтовна вартість такої машини приблизно $10 000 або 420 000 грн.

Важливо зазначити, що відповідно до порталу YouControl, Маргарита Павицька не має ФОП. А відповідно до даних джерел УНН – ніде не працевлаштована. Тож, звідки в молодої дівчини гроші на авто – питання відкрите.

До речі, навчалася Маргарита Павицька в Харківському національному університеті імені О. М. Бекетова, де працює людина з орбіти Андрія Одарченка та новий претендент на посаду ректора ДБТУ Євгеній Грицьков. Який і міг познайомити свою колишню студентку з колегою.

Примітно, вже 7 листопада у Кудряшова закінчуються повноваження виконувача обовʼязків ректора. Тож, міністр освіти та науки Оксен Лісовий має або продовжити його повноваження, або призначити нову особу на посаду, до проведення виборів ректора в законному порядку. Тож, чи збереже хабарник-втікач Андрій Одарченко корупційний вплив на ДБТУ через "своїх" людей Андрія Кудряшова та Євгенія Грицькова – ми вже скоро дізнаємось.

З огляду на обставини життя нинішнього в.о. ректора ДБТУ – виникає закономірне запитання - "Чи відповідають дані, подані Андрієм Кудряшовим у декларації, дійсності?". Адже спосіб його життя значно перевищує задекларовані доходи.

А те, що в декларації відсутня інформація про жінку, з якою чиновник живе та планує одружитися, а також витрати на коштовності й дорогі подарунки, викликає питання щодо його доброчесності. Закон прямо зобов’язує посадовців вказувати співмешканців, якщо вони мають спільний побут – навіть без офіційного шлюбу.

Національному агентству з питань запобігання корупції доцільно звернути увагу на декларацію в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Андрія Кудряшова. Перевірка достовірності та повноти поданих ним відомостей дозволить встановити, чи не приховує посадовець реальний рівень своїх доходів і майнового стану, а також чи відповідає його спосіб життя статусу державного службовця.