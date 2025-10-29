В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
12:54 • 13970 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:21 • 14134 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 23429 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
09:51 • 17512 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 58844 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 44878 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 45808 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 113785 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 59083 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 54203 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї29 жовтня, 04:30 • 42975 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 62307 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 38816 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 30863 перегляди
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США08:48 • 17589 перегляди
Публікації
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:54 • 13996 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto11:54 • 23459 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 16947 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 58865 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 62569 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Сі Цзіньпін
Майк Джонсон (політик)
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Донецька область
Китай
Реклама
УНН Lite
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 4230 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 31036 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 38982 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 31350 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 33545 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Золото
Фільм

В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК

Київ • УНН

 • 13963 перегляди

Виконувач обовʼязків ректора ДБТУ Андрій Кудряшов, ймовірно, подав недостовірні дані у декларації за 2024 рік, не вказавши співмешканку та дорогі подарунки. НАЗК має перевірити його декларацію, оскільки спосіб життя Кудряшова значно перевищує задекларовані доходи.

В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК

Виконувач обовʼязків ректора Державного Біотехнологічного Університету Андрій Кудряшов вніс в декларацію за 2024 рік, ймовірно, недостовірні дані. Зокрема, він не вказав у документі свою співмешканку, а віднедавна – наречену. Українське законодавство зобовʼязує чиновників вказувати у своїх деклараціях осіб з якими вони спільно проживають. За недекларування таких відомостей – передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, пише УНН.

Відповідно до оприлюдненої декларації за 2024 рік, виконувач обовʼязків ректора ДБТУ Андрій Кудряшов, в розділі "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" – не вказав нікого. Що свідчить про те, що він живе сам, ну або хоче аби так здавалося. Однак, як стало відомо журналістам УНН – з початку 2024 року він проживає з Маргаритою Павицькою. 

А з літа 2025 року Павицька та Кудряшов перебувають у новому статусі, адже в.о. ректора ДБТУ зробив пропозицію руки та серця своїй обраниці. Відбулося це на березі Чорного моря, в Одесі. А якщо точніше – в елітному готелі "Немо", де ціни на номер за добу у курортний сезон варіюються: від найдешевшого за 10 400 грн, до найдорожчого за 36 400 грн. Зазначимо, що на місяць, відповідно до декларації, у ДБТУ Андрій Кудряшов заробляє приблизно 25 000 грн. І це його єдине задеклароване джерело доходів.

Та це не завадило йому орендувати номер в такому дорогому готелю та зробити пропозицію Маргариті з каблучкою від відомого ювелірного бренду Tiffany & Co. 

Невдовзі після цього Маргарита поділилася знімками у соцмережах – на них добре видно фірмову бірюзову коробочку бренду, що давно стала символом розкоші та статусу. Усередині платинова каблучка з діамантом у класичному стилі halo.

За допомогою штучного інтелекту нам вдалося визначити, що це каблучка з діамантом приблизно в один карат. За інформацією з офіційного сайту Tiffany & Co., аналогічна модель із платини та діамантом 0.8–1.0 карата коштує від $12 000 до $17 000 або приблизно від 504 000 грн до 714 000 грн.

Отже, на руці Маргарити – не просто обручка, а коштовність світового рівня, що, за своєю вартістю, перевищує офіційну річну зарплату її нареченого Андрія Кудряшова у Державному Біотехнологічному Університеті на посаді виконувача обовʼязків ректора. 

Окрім коштовної каблучки, наречена та співмешканка Андрія Кудряшова похизувалася й своїм кабріолетом. Який, як свідчать дописи Маргарити в соцмережах, зʼявився в неї влітку 2024 року. 

Це PEUGEOT 308 CC (бензин), 2009 року випуску. Згідно з інформацією з порталу купівлі-продажу авто Аuto.ria, остання операція з реєстрації цього авто на нового власника за договором купівлі-продажу відбулася 3 липня 2024 року. Орієнтовна вартість такої машини приблизно $10 000 або 420 000 грн. 

Важливо зазначити, що відповідно до порталу YouControl, Маргарита Павицька не має ФОП. А відповідно до даних джерел УНН – ніде не працевлаштована. Тож, звідки в молодої дівчини гроші на авто – питання відкрите. 

До речі, навчалася Маргарита Павицька в Харківському національному університеті імені О. М. Бекетова, де працює людина з орбіти Андрія Одарченка та новий претендент на посаду ректора ДБТУ Євгеній Грицьков. Який і міг познайомити свою колишню студентку з колегою. 

Примітно, вже 7 листопада у Кудряшова закінчуються повноваження виконувача обовʼязків ректора. Тож, міністр освіти та науки Оксен Лісовий має або продовжити його повноваження, або призначити нову особу на посаду, до проведення виборів ректора в законному порядку. Тож, чи збереже хабарник-втікач Андрій Одарченко корупційний вплив на ДБТУ через "своїх" людей Андрія Кудряшова та Євгенія Грицькова – ми вже скоро дізнаємось.

З огляду на обставини життя нинішнього в.о. ректора ДБТУ – виникає закономірне запитання - "Чи відповідають дані, подані Андрієм Кудряшовим у декларації, дійсності?". Адже спосіб його життя значно перевищує задекларовані доходи. 

А те, що в декларації відсутня інформація про жінку, з якою чиновник живе та планує одружитися, а також витрати на коштовності й дорогі подарунки, викликає питання щодо його доброчесності. Закон прямо зобов’язує посадовців вказувати співмешканців, якщо вони мають спільний побут – навіть без офіційного шлюбу. 

Національному агентству з питань запобігання корупції доцільно звернути увагу на декларацію в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Андрія Кудряшова. Перевірка достовірності та повноти поданих ним відомостей дозволить встановити, чи не приховує посадовець реальний рівень своїх доходів і майнового стану, а також чи відповідає його спосіб життя статусу державного службовця.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаПублікації
Техніка
Державний біотехнологічний університет
Андрій Кудряшов
Євгеній Грицьков
Бренд
Соціальна мережа
Шлюб
Андрій Одарченко
Оксен Лісовий
Одеса