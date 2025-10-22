$41.740.01
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетом

Київ • УНН

 • 1454 перегляди

Нардеп Андрій Одарченко, засуджений за хабарництво, намагається зберегти контроль над Державним біотехнологічним університетом, просуваючи своїх людей на керівні посади.

Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетом

Засуджений за хабарництво народний депутат-втікач Андрій Одарченко намагається зберегти свій вплив на управління Державним біотехнологічним університетом (ДБТУ). Він лобіює призначення на посаду виконуючого обовʼязки ректора ДБТУ підконтрольної йому людини – Євгенія Грицькова, пише УНН.

Хто зараз керує ДБТУ

У травні 2021 року за розпорядженням Уряду чотири харківські виші – Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харківську державну зооветеринарну академію та Харківський державний університет харчування та торгівлі – обʼєднали в один - Державний біотехнологічний університет.

Ініціатором такого укрупнення виступив нардеп Андрій Одарченко, який протягом трьох років намагався стати ректором Харківської державної зооветеринарної академії.

У порушення процедури виборів та законодавства ректором ДБТУ був обраний народний депутат Андрій Одарченко. Закон забороняє чинним народним депутатам працювати на інших посадах за сумісництвом. Тому контракт із ним був тимчасово призупинений, хоча за законом мав бути припинений, бо Одарченко не склав депутатські повноваження. 

Для збереження впливу на університет з потужними майновими активами Одарченко пролобіював призначення в.о. ректора ДБТУ Руслана Тихонченка, який був його людиною. Останній, пропрацювавши менше року в ДБТУ, швидко зник з України й опинився у Німеччині, звідки українським правоохоронцям його дістати вкрай складно.

Після звільнення Тихонченка нардеп зберіг свій вплив на управлінські процеси в ДБТУ шляхом призначення на посаду в.о. ректора Андрія Кудряшова. 

Увесь час перебування на посаді й навіть після того, як суд заочно засудив нардепа Одарченка до 8 років позбавлення волі, Кудряшов продовжує підтримувати контакти зі своїм патроном. Він був одним з тих, хто вносив заставу за Одарченка в розмірі майже 400 тис. грн з необхідних 15 млн грн, що допомогло нардепу опинитись на волі і надалі втекти за кордон.

Нардеп втік від правосуддя до Румунії і, за даними ЗМІ, зараз може перебувати в Угорщині. А постійні поїздки Кудряшова за кордон (приблизно раз у квартал) можуть свідчити про те, що вони спілкуються не лише онлайн.

Нецільове використання коштів і особисте збагачення 

Аналіз відкритих даних свідчить про те, що після створення ДБТУ Одарченко і його команда планомірно працює над знищенням вишу, виведенням бюджетних коштів та особистим збагаченням. 

Очевидно "заробляють" управлінці на всьому – від придбання вікон, ремонту дорожнього покриття, створенні сайту та паливно-мастильних матеріалах. За підрахунками УНН, бюджет від такого управління вже втратив близько 20 мільйонів гривень.

Не оминули ДБТУ й оборудки з землею та зібраним урожаєм. Команда під керівництвом Одарченка очевидно займалася незаконним привласненням земельних угідь і здачею їх в оренду, а також підтасовувала результати зборів урожаю, що дозволило їм покласти в свої кишені близько 100 мільйонів гривень.

Про ці факти УНН більш детально розповість у наступних матеріалах. Сьогодні ж мова про те, що зміна керівництва університету давно назріла, і це розуміють в Міністерстві освіти та науки України.

Новий кандидат на посаду ректора — людина з проросійським минулим

Як повідомляв раніше УНН, Міністерство освіти на науки планує замінити  Андрія Кудряшова на посаді в.о. ректора ДБТУ на Євгенія Грицькова, який суміщає роботу в органах місцевого самоврядування Харківської обласної ради та посаду проректора у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

У політичних колах Харківщини він відомий тим, що був прихильником "Харківської весни", організованої росією у 2014 році. Окрім того, у 2015 році Євгеній Грицьков балотувався до Харківської обласної ради від політичної партії  "Опозиційний блок", тоді він програв вибори. 

Та це не зупинило Грицькова, пізніше, у 2018 році, він засвітився на спільному фото з екснардепом Михайлом Добкіним, який разом з іншими людьми з України тримав червоний прапор. 

Через свої проросійські погляди Грицькова навіть потрапив у поле зору Служби безпеки України (СБУ).

Після того як суд визнав нардепа Одарченка винним у хабарництві постало питання розірвання з ним контракту. Розуміючи, що після планомірного розграбування ДБТУ, швидше за все, МОН звільнить і його людину – Андрія Кудряшова, нардеп-втікач вирішив пролобіювати кандидата, чий звʼязок із ним не такий очевидний. 

Тому Одарченко просуває Євгенія Грицькова як кандидата на посаду виконувача обовʼязків ректора Державного біотехнологічного університету з планами у майбутньому сприяти призначенню його ректором ДБТУ. Це дозволить нардепу зберігати свій вплив на управлінські процеси в університеті навіть перебуваючи за кордоном. Окрім того, Грицьков, як своя людина, очевидно зробить усе можливе аби убезпечити своїх попередників від кримінального переслідування за збитки, завдані державному бюджету.

Тож наразі мʼяч перебуває на полі міністра освіти та науки Оксена Лісового і тільки він може або продовжити корупційне наступництво у ДБТУ, або сприяти його розвитку, призначивши чесні і незалежні вибори.

Нагадаємо: Справа Одарченка

21 листопада 2023 року НАБУ та САП повідомили про викриття народного депутата Андрія Одарченка, який, за версією слідства, намагався підкупити біткоїнами тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. За даними детективів, депутат пропонував 50 тисяч доларів в обмін на сприяння у виділенні коштів із Фонду ліквідації наслідків агресії рф для ремонту очолюваного Одарченком Державного біотехнологічного університету. 

Уже наступного дня, 22 листопада 2023 року, Вищий антикорупційний суд арештував Одарченка, визначивши заставу у 15 млн грн. Сам нардеп усі звинувачення відкинув.

23 листопада 2023 року "Слуга народу" виключила нардепа Одарченка з фракції. Уже наступного дня, 24 листопада 2023 року, Одарченко вийшов з-під варти – за нього внесли заставу обсягом 15 млн грн, повідомили у Центрі протидії корупції.

Минув майже рік. 18 вересня 2024 року прокурорка САП під час судового засідання заявила, що депутат, ймовірно, перебуває за кордоном, хоча офіційного підтвердження цьому немає. Того ж дня він не з’явився на засідання ВАКС і був відсутній у Верховній Раді. Через це САП ініціювала стягнення застави та оголошення його в розшук.

За даними прокуратури, Одарченко міг виїхати через Закарпатську область, де, за словами сторони обвинувачення, мав близькі відносини з колишнім головою ОДА Віктором Микитою. Сам Микита заперечив будь-яку причетність до можливого виїзду нардепа. Згодом у САП повідомили, що Андрій Одарченко втік до Румунії і звернувся навіть до державних органів з заявою про отримання притулку в цій державі.

19 вересня 2024 року суддя ВАКС задовольнив клопотання обвинувачення й оголосив Одарченка в державний і міжнародний розшук. Після цього суд вирішив слухати справу заочно. 23 вересня 2024 року ВАКС заочно заарештував депутата і стягнув у дохід держави 15 млн грн застави, внесеної за нього раніше.

Після втечі нардепа за кордон у вересні 2024-го ДБТУ не засудив ректора. У листопаді на сайті та на сторінці вишу у Facebook розмістили привітання Одарченка з днем народження, йому побажали "процвітання, прихильності долі, удачі, приголомшливих можливостей, досягнень та перемог". Пізніше пост все ж видалили. 

14 листопада 2024 року ВАКС визнав Андрія Одарченка винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

10 жовтня 2025 року Апеляційна палата ВАКС залишила вирок нардепу у силі. Йому призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати низку посад строком на 3 роки.

Лілія Подоляк

