574 просмотра
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света
2392 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
8152 просмотра
"Плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку РФ дроном на детсад в ХарьковеPhoto
12751 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
22328 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
25780 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 33926 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 45189 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 43568 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 35056 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетом

Киев • УНН

 1426 просмотра

Нардеп Андрей Одарченко, осужденный за взяточничество, пытается сохранить контроль над Государственным биотехнологическим университетом, продвигая своих людей на руководящие должности.

Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетом

Осужденный за взяточничество народный депутат-беглец Андрей Одарченко пытается сохранить свое влияние на управление Государственным биотехнологическим университетом (ГБТУ). Он лоббирует назначение на должность исполняющего обязанности ректора ГБТУ подконтрольного ему человека – Евгения Грицкова, пишет УНН.

Кто сейчас руководит ГБТУ

В мае 2021 года по распоряжению Правительства четыре харьковских вуза – Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко, Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева, Харьковскую государственную зооветеринарную академию и Харьковский государственный университет питания и торговли – объединили в один - Государственный биотехнологический университет.

Инициатором такого укрупнения выступил нардеп Андрей Одарченко, который в течение трех лет пытался стать ректором Харьковской государственной зооветеринарной академии.

В нарушение процедуры выборов и законодательства ректором ГБТУ был избран народный депутат Андрей Одарченко. Закон запрещает действующим народным депутатам работать на других должностях по совместительству. Поэтому контракт с ним был временно приостановлен, хотя по закону должен был быть прекращен, потому что Одарченко не сложил депутатские полномочия. 

Для сохранения влияния на университет с мощными имущественными активами Одарченко пролоббировал назначение и.о. ректора ГБТУ Руслана Тихонченко, который был его человеком. Последний, проработав меньше года в ГБТУ, быстро исчез из Украины и оказался в Германии, откуда украинским правоохранителям его достать крайне сложно.

После увольнения Тихонченко нардеп сохранил свое влияние на управленческие процессы в ГБТУ путем назначения на должность и.о. ректора Андрея Кудряшова. 

Все время пребывания в должности и даже после того, как суд заочно приговорил нардепа Одарченко к 8 годам лишения свободы, Кудряшов продолжает поддерживать контакты со своим патроном. Он был одним из тех, кто вносил залог за Одарченко в размере почти 400 тыс. грн из необходимых 15 млн грн, что помогло нардепу оказаться на свободе и в дальнейшем сбежать за границу.

Нардеп сбежал от правосудия в Румынию и, по данным СМИ, сейчас может находиться в Венгрии. А постоянные поездки Кудряшова за границу (примерно раз в квартал) могут свидетельствовать о том, что они общаются не только онлайн.

Нецелевое использование средств и личное обогащение 

Анализ открытых данных свидетельствует о том, что после создания ГБТУ Одарченко и его команда планомерно работает над уничтожением вуза, выводом бюджетных средств и личным обогащением. 

Очевидно "зарабатывают" управленцы на всем – от приобретения окон, ремонта дорожного покрытия, создания сайта и горюче-смазочных материалов. По подсчетам УНН, бюджет от такого управления уже потерял около 20 миллионов гривен.

Не обошли ГБТУ и сделки с землей и собранным урожаем. Команда под руководством Одарченко очевидно занималась незаконным присвоением земельных угодий и сдачей их в аренду, а также подтасовывала результаты сборов урожая, что позволило им положить в свои карманы около 100 миллионов гривен.

Об этих фактах УНН более подробно расскажет в следующих материалах. Сегодня же речь о том, что смена руководства университета давно назрела, и это понимают в Министерстве образования и науки Украины.

Новый кандидат на должность ректора — человек с пророссийским прошлым

Как сообщал ранее УНН, Министерство образования и науки планирует заменить  Андрея Кудряшова на должности и.о. ректора ГБТУ на Евгения Грицкова, который совмещает работу в органах местного самоуправления Харьковского областного совета и должность проректора в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.Н. Бекетова.

В политических кругах Харьковщины он известен тем, что был сторонником "Харьковской весны", организованной россией в 2014 году. Кроме того, в 2015 году Евгений Грицков баллотировался в Харьковский областной совет от политической партии  "Оппозиционный блок", тогда он проиграл выборы. 

Но это не остановило Грицкова, позже, в 2018 году, он засветился на совместном фото с экс-нардепом Михаилом Добкиным, который вместе с другими людьми из Украины держал красный флаг. 

Из-за своих пророссийских взглядов Грицков даже попал в поле зрения Службы безопасности Украины (СБУ).

После того как суд признал нардепа Одарченко виновным во взяточничестве встал вопрос расторжения с ним контракта. Понимая, что после планомерного разграбления ГБТУ, скорее всего, МОН уволит и его человека – Андрея Кудряшова, нардеп-беглец решил пролоббировать кандидата, чья связь с ним не так очевидна. 

Поэтому Одарченко продвигает Евгения Грицкова как кандидата на должность исполняющего обязанности ректора Государственного биотехнологического университета с планами в будущем способствовать назначению его ректором ГБТУ. Это позволит нардепу сохранять свое влияние на управленческие процессы в университете даже находясь за границей. Кроме того, Грицков, как свой человек, очевидно сделает все возможное, чтобы обезопасить своих предшественников от уголовного преследования за ущерб, нанесенный государственному бюджету.

Поэтому сейчас мяч находится на поле министра образования и науки Оксена Лисового, и только он может либо продолжить коррупционное преемство в ГБТУ, либо способствовать его развитию, назначив честные и независимые выборы.

Напомним: Дело Одарченко

21 ноября 2023 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении народного депутата Андрея Одарченко, который, по версии следствия, пытался подкупить биткоинами тогдашнего главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема. По данным детективов, депутат предлагал 50 тысяч долларов в обмен на содействие в выделении средств из Фонда ликвидации последствий агрессии рф для ремонта возглавляемого Одарченко Государственного биотехнологического университета. 

Уже на следующий день, 22 ноября 2023 года, Высший антикоррупционный суд арестовал Одарченко, определив залог в 15 млн грн. Сам нардеп все обвинения отверг.

23 ноября 2023 года "Слуга народа" исключила нардепа Одарченко из фракции. Уже на следующий день, 24 ноября 2023 года, Одарченко вышел из-под стражи – за него внесли залог объемом 15 млн грн, сообщили в Центре противодействия коррупции.

Прошел почти год. 18 сентября 2024 года прокурор САП во время судебного заседания заявила, что депутат, вероятно, находится за границей, хотя официального подтверждения этому нет. В тот же день он не явился на заседание ВАКС и отсутствовал в Верховной Раде. Из-за этого САП инициировала взыскание залога и объявление его в розыск.

По данным прокуратуры, Одарченко мог выехать через Закарпатскую область, где, по словам стороны обвинения, имел близкие отношения с бывшим главой ОГА Виктором Микитой. Сам Микита отрицал какую-либо причастность к возможному выезду нардепа. Впоследствии в САП сообщили, что Андрей Одарченко сбежал в Румынию и обратился даже в государственные органы с заявлением о получении убежища в этом государстве.

19 сентября 2024 года судья ВАКС удовлетворил ходатайство обвинения и объявил Одарченко в государственный и международный розыск. После этого суд решил слушать дело заочно. 23 сентября 2024 года ВАКС заочно арестовал депутата и взыскал в доход государства 15 млн грн залога, внесенного за него ранее.

После бегства нардепа за границу в сентябре 2024-го ГБТУ не осудил ректора. В ноябре на сайте и на странице вуза в Facebook разместили поздравление Одарченко с днем рождения, ему пожелали "процветания, благосклонности судьбы, удачи, потрясающих возможностей, достижений и побед". Позже пост все же удалили. 

14 ноября 2024 года ВАКС признал Андрея Одарченко виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

10 октября 2025 года Апелляционная палата ВАКС оставила приговор нардепу в силе. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать ряд должностей сроком на 3 года.

Лилия Подоляк

