В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве нардепа Андрея Одарченко с должности члена антикоррупционного комитета. Одарченко, которого подозревают в попытке подкупа, объявили в розыск.
Экс-мэр Житомира Сергей Сухомлин может заменить Мустафу Найема на посту главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Депутаты Житомирского городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Сергея Сухомлина. Он может возглавить Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.
Высший антикоррупционный суд объявил в государственный и международный розыск нардепа Андрея Одарченко. Его подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры.
Виктор Микита опроверг информацию о своей причастности к возможному выезду за границу нардепа Андрея Одарченко. Ранее прокурор САП заявила, что Одарченко мог выехать через Закарпатье, которое возглавлял Микита.
Правительство уволило Мустафу Найема с должности главы Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины после 505 дней работы на этой должности.
Президент Зеленский утвердил состав украинской делегации во главе с первым вице-премьером Юлией Свириденко для участия в конференции по восстановлению Украины в Берлине 11-12 июня на фоне скандала вокруг увольнения предыдущего вице-премьера по вопросам восстановления.
Мустафа Найем написал заявление об увольнении с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.
Участок между населенными пунктами Берестовец и Комаровка в Черниговской области является дорогой государственного значения и ремонтировать ее должно Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. В то же время сельский голова Комаровки становится на сторону аграрных компаний, мол, бизнес должен работать, чтобы платить налоги.
В прошлом году Украина потратила более 50 миллиардов гривен на защиту энергетической инфраструктуры, тогда как на строительство фортификационных сооружений для Вооруженных сил было выделено лишь 1,2 миллиарда гривен, что привело к ослаблению обороны и потере территорий.
Правительство не смогло должным образом защитить тепловые электростанции от российских ракетных ударов, выделив средства только на первый уровень защиты от вражеских ударов. Ранее чиновники хвастались "беспрецедентной защитой", не решая проблему нехватки финансирования для лучшей обороны ТЭС.
Выбрали бетон вместо газовых электростанций и Patriot, пишет Фокус.
Министерство инфраструктуры готовится потратить 148 миллиардов долларов на восстановление Украины, не дожидаясь победы.
Верховная Рада Украины проголосовала за вызов министра инфраструктуры Александра Кубракова и председателя Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафы Найема на заседание, чтобы обсудить вопросы защиты критической инфраструктуры после недавних ракетных и беспилотных атак России, направленных на такие объекты.
Над проектом магистрального водопровода начали работать уже в первые дни после подрыва Каховской ГЭС. Сейчас водопроводы на Днепропетровщине на финальной стадии готовности.