Пакет с Сантой и банка из-под горошка: как фигуранты коррупционных дел прятали взятки

Платформа "ВАКС решил" собрала оригинальные способы фигурантов коррупционных дел, которые пытались перехитрить правоохранителей и "надежно" спрятать взятку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на платформу "ВАКС решил", созданную Transparency International Ukraine.

Читательский клуб

Отмечается, что очень распространены "тайники" денег в книгах. Иногда встречаются книги на тему права, но бывают и более оригинальные варианты.

Судья Кировского районного суда города Днепра Наталья Овчаренко вместе с коллегой, судьей Олегом Ходасевичем, требовала от обвиняемого 30 тыс. долл. взятки за влияние на прокуроров для смягчения обвинения и дальнейшего положительного судебного решения. В течение нескольких месяцев судья получила 16 тыс. долл., пока ее не задержали правоохранители.

Отмечается, что интересен и способ получения взятки. В приговоре сказано, что часть денег судья получила в журнале "Спасите наши души".

Судья дала одному из обвиняемых, у которых вымогала взятку, журнал "Спасите наши души" и вышла. Мужчина положил деньги в журнал и оставил его на столе.

Впоследствии в отношении Овчаренко и уже председателя суда Геннадия Подберезного было начато уголовное производство. В сентябре 2017 года пойманные на взятке судьи пришли прямо в кабинет тогдашнего главы САП Назара Холодницкого с — внимание — со взяткой в 50 тыс. долл. По словам Холодницкого, в общей сложности они предлагали ему 300 тыс. долл., а взамен ожидали закрытия уголовного дела против Овчаренко и Ходасевича.

ВАКС приговорил Овчаренко к 10 годам лишения свободы и 3 годам лишения права занимать определенные должности с конфискацией всего имущества. Впоследствии она пропала без вести, и АП ВАКС объявила ее в розыск. Ходасевич умер в 2018 году, поэтому дело против него закрыли.

Кодекс Украины об административных правонарушениях

В апреле 2018-го водитель автобуса передал судье Каланчакского райсуда Херсонской области Елене Живцовой 5000 грн за положительное решение по делу. По договоренности она должна была не привлекать мужчину к административной ответственности за перевозку пассажиров без лицензии. По версии следствия, Живцова угрожала в случае неуплаты взятки наложить на мужчину 17 тыс. грн штрафа.

В приговоре говорится, что мужчина положил деньги в печатное издание Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), который держала в руках судья. И все это происходило прямо в коридоре суда. Более того, судья так хранила взятку в КУоАП в ящике своего рабочего стола вплоть до обыска НАБУ.

ВАКС приговорил Живцову к пяти с половиной годам лишения свободы и трем годам лишения права занимать определенные должности с конфискацией всего имущества. Впоследствии апелляционная инстанция и Верховный Суд оставили приговор без изменений.

"Комментарии к правилам дорожного движения Украины"

Летом 2024 года секретарь Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Ирина Червинская предоставила для ознакомления одному из судей два дела об установлении места жительства ребенка вместе с отцом. При этом она подчеркнула, что лично заинтересована в них и просила принять положительные решения.

Позже она передала через водителя судьи взятку в сумме 2000 долл. Передача состоялась в кафе "Маэстро", деньги были вложены в книгу "Комментарии к правилам дорожного движения Украины".

Впоследствии Червинская признала вину и даже дала показания относительно организованной группы, которая действовала в Белгород-Днестровском горрайонном суде. По данным следствия, в группу входили не менее 12 человек, и они системно занимались незаконным изменением места жительства детей таким способом.

ВАКС утвердил соглашение о признании виновности и наказал Ирину Червинскую четырьмя годами лишения свободы.

Пакеты на любой вкус

Отмечается, что пакет — самый распространенный способ скрыть взятку от посторонних глаз.

Пакет Merry Christmas!

Экс-начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Игорь Щербина, будучи кумом директора ГБР Романа Трубы, в 2019 году в сговоре с посредником задумали мошенническую сделку. Они попытались уговорить представителей строительной компании уплатить 150 тыс. долл. якобы для Романа Трубы за закрытие уголовного производства. Фактически Щербина решил воспользоваться фамилией влиятельного кума.

Как следует из приговора, передача половины взятки, то есть 75 тыс. долл., происходила в ресторане Fujiwara Yoshi. Деньги были в "картонном подарочном пакете черного цвета с ручками темно-золотистого цвета и с рисунком и надписью золотистого цвета Merry Christmas!".

ВАКС приговорил Щербину к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества. АП ВАКС оставила приговор в силе. Однако рассмотрение в Верховном Суде еще продолжается.

https://unn.ua/news/eksholova-slidchoho-upravlinnia-hpu-shcherbyna-zasudzhenyi-do-6-rokiv-pozbavlennia-voli-za-khabarnytstvo

Санта с деньгами

Отмечается, что это дело засекречено, поэтому сейчас его описания на платформе нет. Вся информация, которая приводится, из медиа и пресс-релизов правоохранителей.

САП обвиняет бывшего городского голову Сум Александра Лысенко и бывшего директора департамента инфраструктуры Сумского горсовета Александра Журбу в получении 2,13 млн грн взятки.

Говорится, что чиновники требовали деньги у владельца предприятия, которое осуществляло вывоз мусора. Если бы взятка не была передана, то компании препятствовали бы в ее деятельности.

НАБУ опубликовало видео с фрагментами скрытой съемки. На нем зафиксировано, как чиновники получают первую часть взятки, 450 тыс. грн, в рождественском пакете с Санта-Клаусом:

В марте 2024 года НАБУ завершило следствие по делу. ВАКС начал рассмотрение дела осенью 2024 года, но в марте этого Лысенко сообщил, что его мобилизовали в ВСУ. Так что есть вероятность, что рассмотрение дела в отношении него остановят.

Прочее, разное и тому подобное

Иногда для передачи взяток используются и более неожиданные подручные средства, такие как упаковка из-под гороха или кофе, китайская шкатулка и т.д. Несмотря на определенную оригинальность этих мест, следствие все же нашло эти средства.

Банка из-под горошка

В приговоре ВАКС сказано, что в октябре 2019 года судья Заречного районного суда города Сум Николай Шершак попросил взятку за принятие решения по двум делам в отношении одного лица. Свои "услуги" судья оценил в 2000 долл. Речь шла, в частности, о привлечении мужчины к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

300 долл. у судьи изъяли во время личного обыска, остальные 1700 долл. — во время обыска жилья. Деньги нашли в банке из-под консервированного горошка "Господарочка".

ВАКС приговорил Шершака к семи годам лишения свободы с запретом занимать должности в органах судебной власти в течение трех лет и конфискацией всего имущества. Сейчас приговор обжалуется в апелляционной инстанции.

Тайный ̶к̶о̶м̶н̶а̶т̶а̶ карман

По версии следствия, в декабре 2016 года судья Киевского апелляционного административного суда Игорь Петрик получил взятку за принятие решения в пользу компании, которая занимается утилизацией опасных отходов. Ранее в отношении компании инициировали аннулирование лицензии.

По словам тогдашнего руководителя САП Назара Холодницкого, деньги были обнаружены "в (судейской) мантии какой-то внутренний такой специально сделанный кармашек и там изъяты (средства)".

Во время заседания Высшего совета правосудия сам судья называл другие обстоятельства получения денег, и его версии отличались. Сначала он утверждал, что эти деньги — это якобы семейные сбережения, которые он хранил на работе из-за "китайских дверей" в квартиру, а в доме и так "крадут счетчики все". Но позже он все же признал, что деньги передал помощник. Мол, это помощник куда-то ходил и кому-то звонил, а дело против него сфабриковано.

ВАКС еще не вынес приговора по делу, так как остановил рассмотрение из-за мобилизации Игоря Петрика. В определении говорится, что он занял должность помощника командира бригады по правовой работе и начальника юридической группы 47 отдельной артиллерийской бригады.

Упаковка из-под кофе

В ноябре 2023 года антикоррупционные органы разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда (КАС) — Вячеслава Дзюбина, Игоря Паленика, Виктора Глиняного и Юрия Сливу. Как говорят детективы, они получили 35 тыс. долл. за отмену ареста двух уникальных самолетов Ан-74ТК-100, о чем с ними договорилась представительница ЧАО "Авиакомпания Константа".

Эти самолеты были вещественными доказательствами в уголовном производстве по препятствованию законной деятельности ВСУ. Владеет ими эстонская компания EKA GRUPP OU, а держателями в Украине были АО "Мотор Сич" и "Авиакомпания Константа".

По информации медиа, детективы НАБУ обнаружили у судьи Юрия Сливы на спине за ремнем брюк пакет от кофе с деньгами. Такую же сумму, завернутую в рекламную брошюру, достали из автомобиля судьи Виктора Глиняного. Меченые купюры изъяли дома у судей Игоря Паленика и Вячеслава Дзюбина. В помещении Игоря Паленика обнаружили почти 25 тыс. долл. мечеными купюрами и еще более 100 тыс. долл., значительная часть которых была расфасована в пакеты из-под кофе.

Дело в отношении судей сейчас слушается в ВАКС

Китайская шкатулка

Это дело засекречено, поэтому сейчас его описания на платформе нет. Вся информация, которая приводится, из медиа и пресс-релизов правоохранителей.

В 2023 году НАБУ и САП совместно с тогдашним вице-премьером по восстановлению Украины, министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым и главой Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафой Найемом реализовали масштабную операцию по разоблачению действующих нардепов, чиновников и представителей бизнеса на взяточничестве.

Одним из эпизодов стало предложение взятки, которую якобы предоставил нардеп Сергей Лабазюк, по совместительству владелец крупного строительного и аграрного бизнесов. По версии следствия, нардеп просил Кубракова предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 млрд грн. За это он пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда.

Фирма нардепа все же получила один из подрядов — восстановление разрушенного моста в одном из регионов Украины. После поступления 50 млн грн за работу, по информации НАБУ, народный избранник через доверенное лицо передал Найему обещанный процент в сумме 150 тыс. долл., не догадываясь, что он был разоблачителем, а операция происходила под контролем НАБУ. Передача взятки состоялась на паркинге одного из столичных супермаркетов, а деньги были в китайской шкатулке.

При этом на видео фигурирует и подарочный пакет розового цвета с восточными символами, в котором, вероятно, и была эта шкатулка:

Дело рассматривает ВАКС.

Коробка из-под перчаток

В приговоре ВАКС сказано, что в феврале 2020 года гендиректор государственного специализированного предприятия "Радон" Игорь Буксанчук направил письмо в Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, обязанности главы которого исполняла Екатерина Павлова. В письме он попросил в обмен на взятку назначить ему значительную премию за работу в 2019 году. Впоследствии оговорил, что размер неправомерной выгоды прямо зависит от размера начисленных ему премий и будет составлять 50% от полученных им средств с учетом уплаты налогов и сборов.

И действительно, после получения 438 тыс. грн премии Буксанчук, как и обещал, почти половину передал главе агентства. Взятка была в коробке из-под латексных перчаток. Как сказано в приговоре, он "передал коробку с медицинскими перчатками бело-голубого оттенка, сказав "это вам перчаточки". На верхней части коробки было овальное отверстие, через которое свидетель увидела, что в коробке не только перчатки, но и купюры голубого цвета".

ВАКС приговорил Игоря Буксанчука к лишению свободы на 5 лет с конфискацией имущества, кроме доли квартиры. АП ВАКС оставила приговор без изменений. Дело сейчас слушается в Верховном Суде.