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Мера Сум на два місяці відсторонили від посади

Мера Сум на два місяці відсторонили від посади

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання правоохоронців та відсторонив від займаної посади мера міста Суми Олександра Лисенка, якого було викрито на хабарі, передає УНН.

Цитата

"... слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонив від займаної посади мера міста Суми, якого спільно директором Департаменту інфраструктури Сумської області викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень", - повідомили у САП.

Строк відсторонення - 2 місяці.

Доповнення

4 жовтня Вищий антикорупційний суд арештував мера Сум Олександра Лисенка з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.

Прокурор наполягав на застосуванні Лисенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн.

6 жовтня стало відомо, що за Лисенка внесли заставу у розмірі 3 млн грн.

Нагадаємо

Меру Сум Олександру Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.

Його спільнику — директору Департаменту інфраструктури Сумської області також інкриміновано ч. 4 ст. 368 КК України.

2 жовтня мера міста та директора Департаменту було викрито “на гарячому” одразу після одержання третьої частини обумовлених коштів — 1 430 000 гривень.

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