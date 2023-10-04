Суд арештував мера Сум і визначив заставу в 3 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд арештував мера Сум Олександра Лисенка з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.
Деталі
Постолюк повідомила, що ВАКС застосував до мера Сум запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.
У разі внесення застави на особу буде покладено відповідні процесуальні обов’язки.
Доповнення
Прокурор наполягав на застосуванні до мера Сум Олександра Лисенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн.
Меру Сум Олександру Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.
Його спільнику — директору Департаменту інфраструктури Сумської області також інкриміновано ч. 4 ст. 368 КК України.
2 жовтня мера міста та директора Департаменту було викрито “на гарячому” одразу після одержання третьої частини обумовлених коштів — 1 430 000 гривень.