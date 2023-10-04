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Суд арештував мера Сум і визначив заставу в 3 млн гривень

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд арештував мера Сум Олександра Лисенка з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Деталі

Постолюк повідомила, що ВАКС застосував до мера Сум запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.

У разі внесення застави на особу буде покладено відповідні процесуальні обов’язки.

Доповнення

Прокурор наполягав на застосуванні до мера Сум Олександра Лисенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн.

Меру Сум Олександру Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.

Його спільнику — директору Департаменту інфраструктури Сумської області також інкриміновано ч. 4 ст. 368 КК України.

2 жовтня мера міста та директора Департаменту було викрито “на гарячому” одразу після одержання третьої частини обумовлених коштів — 1 430 000 гривень.

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