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Суд арестовал мэра Сум и определил залог в 3 млн гривен

Суд арестовал мэра Сум и определил залог в 3 млн гривен

Киев • УНН

 • 513536 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд арестовал мэра Сум Александра Лысенко с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн. об этом журналисту УНН сообщила годовщина САП Ольга Постолюк.

Детали

Постолюк сообщила, что ВАКС применил к мэру Сум меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн.

В случае внесения залога на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Дополнение

Прокурор настаивал на применении к мэру Сум Александра Лысенко меры пресеченияв виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн.

Мэру Сум Александру Лысенко и директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн.

Его сообщнику — директору Департамента инфраструктуры Сумской области также инкриминировано ч. 4 ст. 368 УК Украины.

2 октября мэр города и директор Департамента были разоблачены “на горячем” сразу после получения третьей части оговоренных средств — 1 430 000 гривен.

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