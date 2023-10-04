Затримання мера Сум на хабарі: прокурор проситиме арешт з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Прокурор наполягатиме на застосуванні до мера Сум Олександра Лисенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.
Деталі
Постолюк повідомила, що прокурор наполягатиме на застосуванні до мера Сум арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн. Для очільника Департаменту інфраструктури Сумської міськради - арешт з можливістю внесення 5 млн грн.
Доповнення
Меру Сум Олександру Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.
Його спільнику — директору Департаменту інфраструктури Сумської області також інкриміновано ч. 4 ст. 368 КК України.
2 жовтня мера міста та директора Департаменту викрито “на гарячому” одразу після одержання третьої частини обумовлених коштів — 1 430 000 гривень.