Задержание мэра Сум на взятке: прокурор будет просить арест с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Прокурор будет настаивать на применении к мэру Сум Александру Лысенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Детали

Постолюк сообщила, что прокурор будет настаивать на применении к мэру Сум ареста с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн. Для главы Департамента инфраструктуры Сумского горсовета - арест с возможностью внесения 5 млн грн.

Дополнение

Мэру Сум Александру Лысенко и директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн.

Его сообщнику — директору Департамента инфраструктуры Сумской области также инкриминируется ч. 4 ст. 368 УК Украины.

2 октября мэр города и директор Департамента были разоблачены “с поличным” сразу после получения третьей части оговоренных средств — 1 430 000 гривен.

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