Одержання хабаря у розмірі 2,1 млн грн: меру Сум повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Меру Сум Олександру Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
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“За погодження керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру Сумському міському голові, якого викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень. Дії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України”, — йдеться в повідомленні.
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Його спільнику — директору Департаменту інфраструктури Сумської області також інкриміновано ч. 4 ст. 368 КК України.
“У межах досудового розслідування встановлено, що вказані особи вимагали неправомірну вигоду за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством”, — інформує САП.
Зазначається, що упродовж листопада 2022 — жовтня 2023 року слідство задокументувало одержання особами неправомірної вигоди у загальній сумі 2 130 000 гривень.
2 жовтня мера міста та директора Департаменту викрито “на гарячому” одразу після одержання третьої частини обумовлених коштів — 1 430 000 гривень.
“Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Прокурор наполягатиме на застосуванні до осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави”, — йдеться в повідомленні.