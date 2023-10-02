Міського голову Сум викрили на отриманні хабаря. У НАБУ повідомили деталі

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"НАБУ і САП спільно з СБУ викрили «на гарячому» Сумського міського голову та директора Департаменту міської ради", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними НАБУ, Сумського міського голову та директора Департаменту ЖКГ міськради викрили під час одержання останнього траншу - 1,4 млн грн - за прийняття рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

Загальна сума неправомірної вигоди - 2 130 000 грн.

Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України.

"Наразі тривають першочергові слідчі дії. Деталі згодом", - додали у НАБУ.