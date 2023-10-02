Міського голову Сум викрили на отриманні хабаря. У НАБУ повідомили деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Сумського міського голову та директора Департаменту міської ради викрили на отриманні 1,4 млн грн, передає УНН із посиланням на НАБУ.
Цитата
"НАБУ і САП спільно з СБУ викрили «на гарячому» Сумського міського голову та директора Департаменту міської ради", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними НАБУ, Сумського міського голову та директора Департаменту ЖКГ міськради викрили під час одержання останнього траншу - 1,4 млн грн - за прийняття рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.
Загальна сума неправомірної вигоди - 2 130 000 грн.
Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України.
"Наразі тривають першочергові слідчі дії. Деталі згодом", - додали у НАБУ.