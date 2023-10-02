Городского голову Сум разоблачили на получении взятки. В НАБУ сообщили детали
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Сумского городского голову и директора Департамента городского совета разоблачили на получении 1,4 млн грн, передает УНН со ссылкой на НАБУ.
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"НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили «на горячем» Сумского городского голову и директора Департамента городского совета", - говорится в сообщении.
Детали
По данным НАБУ, Сумского городского голову и директора Департамента ЖКХ горсовета разоблачили во время получения последнего транша - 1,4 млн грн - за принятие решения об установлении тарифа и несоздание искусственных препятствий в деятельности предприятия.
Общая сумма неправомерной выгоды - 2 130 000 грн.
Предварительная квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины.
"Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Детали позже", - добавили в НАБУ.