Получение взятки в размере 2,1 млн грн: мэру Сум сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Мэру Сум Александру Лысенко и директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
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“По согласованию руководителя САП прокурор при участии детективов НАБУ сообщил о подозрении Сумскому городскому голове, который уличен в просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен. Действия чиновника квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины”, — говорится в сообщении.
Детали
Его сообщнику — директору Департамента инфраструктуры Сумской области также инкриминируется ч. 4 ст. 368 УК Украины.
“В рамках досудебного расследования установлено, что указанные лица требовали неправомерную выгоду за решение вопроса об установлении исполнительным комитетом Сумского городского совета для юридического лица нового экономически обоснованного тарифа на обращение с бытовыми отходами и несоздание искусственных препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности предприятием”, — информирует САП.
Отмечается, что в течение ноября 2022 — октября 2023 года следствие задокументировало получение лицами неправомерной выгоды в общей сумме 2 130 000 гривен.
2 октября мэр города и директор Департамента разоблачены “на горячем” сразу после получения третьей части оговоренных средств — 1 430 000 гривен.
“Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Прокурор будет настаивать на применении к лицам меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога”, — говорится в сообщении.