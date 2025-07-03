Пакет із Сантою й банка з-під горошку: як фігуранти корупційних справ ховали хабарі

Платформа "ВАКС вирішив" зібрала оригінальні способи фігурантів корупційних справ, які намагалися перехитрити правоохоронців й "надійно" сховати хабар. Про це УНН повідомляє з посиланням на платформу "ВАКС вирішив" створена Transparency International Ukraine.

Читацький клуб

Зазначається, що дуже поширеними є "схованки" грошей в книжках. Інколи трапляються книги на тему права, про те бувають й оригінальніші варіанти.

Суддя Кіровського районного суду міста Дніпра Наталія Овчаренко разом із колегою, суддею Олегом Ходасевичем, вимагала від обвинуваченого 30 тис. дол., хабаря за вплив на прокурорів для пом’якшення обвинувачення та подальшого позитивного судового рішення. Упродовж кількох місяців суддя отримала 16 тис. дол, аж доки її не затримали правоохоронці.

Відмічається, що цікавим є і спосіб отримання хабаря. У вироку сказано, що частину грошей суддя отримала у журналі "Спасітє наши души".

Суддя дала одному з обвинувачених, у яких вимагала хабар, журнал "Спасітє наши души" та вийшла. Чоловік поклав гроші в журнал та залишив його на столі.

Згодом щодо Овчаренко та вже голови суду Геннадія Підберезного розпочали кримінальне провадження. У вересні 2017 року спіймані на хабарі судді прийшли прямо в кабінет тодішнього голови САП Назара Холодницького з — увага — з хабарем у 50 тис. дол. За словами Холодницького, загалом вони пропонували йому 300 тис. дол, а натомість очікували закриття кримінальної справи проти Овчаренко та Ходасевича.

ВАКС засудив Овчаренко до 10 років позбавлення волі та 3 років позбавлення права обіймати певні посади з конфіскацією всього майна. Згодом вона зникла безвісти і АП ВАКС оголосила її в розшук. Ходасевич помер у 2018 році, тож справу проти нього закрили.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

У квітні 2018-го водій автобуса передав судді Каланчацького райсуду Херсонської області Олені Живцовій 5000 грн за позитивне рішення у справі. За домовленістю вона мала не притягати чоловіка до адмінвідповідальності за перевезення пасажирів без ліцензії. За версією слідства, Живцова погрожувала у разі несплати хабаря накласти на чоловіка 17 тис. грн штрафу.

У вироку йдеться, що чоловік поклав гроші до друкованого видання Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), який тримала в руках суддя. І все це відбувалося прямісінько у коридорі суду. Ба більше, суддя так зберігала хабар у КУпАПі в шухляді свого робочого столу аж до обшуку НАБУ.

ВАКС засудив Живцову до п'яти з половиною років позбавлення волі та трьох років позбавлення права обіймати певні посади з конфіскацією всього майна. Згодом апеляційна інстанція та Верховний Суд залишили вирок без змін.

"Коммєнтарії к правілам дорожного двіженія України"

Влітку 2024 року секретарка Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Ірина Червинська надала для ознайомлення одному з суддів дві справи про встановлення місця проживання дитини разом з батьком. При цьому вона підкреслила, що особисто зацікавлена у них та прохала ухвалити позитивні рішення.

Пізніше вона передала через водія судді хабар в сумі 2000 дол. Передача відбулася в кафе "Маестро", гроші були вкладені у книгу "Коммєнтарії к правілам дорожного двіженія України".

Згодом Червинська визнала вину та навіть надала свідчення щодо організованої групи, яка діяла у Білгород-Дністровському міськрайонному суді. За даними слідства, до групи входили щонайменше 12 осіб і вони системно займалися незаконною зміною місця проживання дітей у такий спосіб.

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості та покарав Ірину Червинську чотирма роками позбавлення волі.

Пакети на різний смак

Наголошується, що пакет — найпоширеніший спосіб приховати хабар від зайвих очей.

Пакет Merry Christmas!

Ексначальник Головного слідчого управління Генпрокуратури Ігор Щербина, будучи кумом директора ДБР Романа Труби, у 2019 році у змові з посередником замислили шахрайську оборудку. Вони спробували вмовити представників будівельної компанії сплатити 150 тис. дол нібито для Романа Труби за закриття кримінального провадження. Фактично Щербина вирішив скористатися прізвищем впливового кума.

Як випливає з вироку, передача половини хабаря, тобто 75 тис. дол відбувалась у ресторані Fujiwara Yoshi. Гроші були в "картонному подарунковому пакеті чорного кольору з ручками темно-золотистого кольору та з малюнком і написом золотистого кольору Merry Christmas!".

ВАКС засудив Щербину до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. АП ВАКС залишила вирок в силі. Однак розгляд у Верховному Суді ще триває.

https://unn.ua/news/eksholova-slidchoho-upravlinnia-hpu-shcherbyna-zasudzhenyi-do-6-rokiv-pozbavlennia-voli-za-khabarnytstvo

Санта з грішми

Наголошується, що ця справа засекречена, тому наразі її опису на платформі немає. Вся інформація, яка наводиться, з медіа та пресрелізів правоохоронців.

САП обвинувачує колишнього міського голову Сум Олександра Лисенка та колишнього директора департаменту інфраструктури Сумської міськради Олександра Журбу в одержанні 2,13 млн грн хабаря.

Йдеться, що посадовці вимагали гроші у власника підприємства, яке здійснювало вивезення сміття. Якби хабар не передали, то компанії перешкоджали б у її діяльності.

НАБУ опублікувало відео з фрагментами прихованої зйомки. На ньому зафіксовано, як посадовці отримують першу частину хабаря, 450 тис. грн, у різдвяному пакеті з Санта Клаусом:

У березні 2024 року НАБУ завершило слідство у справі. ВАКС почав розгляд справи восени 2024 року, але в березні цього Лисенко повідомив, що його мобілізовано до ЗСУ. То ж є ймовірність, що розгляд справи щодо нього зупинять.

Інше, різне і тому подібне

Подекуди для передачі хабарів використовуються і більш неочікувані підручні засоби, як-от пакування з-під гороху або кави, китайська шкатулка тощо. Попри певну оригінальність цих місць, слідство все ж віднайшло ці кошти.

Банка з-під горошку

У вироку ВАКС сказано, що у жовтні 2019 року суддя Зарічного районного суду міста Сум Микола Шершак попросив хабар за прийняття рішення у двох справах щодо однієї особи. Свої "послуги" суддя оцінив у 2000 дол. Йшлося зокрема про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за керування авто напідпитку.

300 дол у судді вилучили під час особистого обшуку, решту 1700 дол — під час обшуку житла. Гроші знайшли у банці з-під консервованого горошку "Господарочка".

ВАКС засудив Шершака до семи років позбавлення волі із забороною обіймати посади в органах судової влади упродовж трьох років та конфіскацією всього майна. Зараз вирок оскаржується в апеляційній інстанції.

Таємна ̶к̶і̶м̶н̶а̶т̶а̶ кишеня

За версією слідства, у грудні 2016 року суддя Київського апеляційного адміністративного суду Ігор Петрик отримав хабар за ухвалення рішення на користь компанії, яка займається утилізацією небезпечних відходів. Раніше щодо компанії ініціювали анулювання ліцензії.

За словами тодішнього керівника САП Назара Холодницького, гроші були виявлені "в (суддівській) мантії якась внутрішня така спеціально зроблена кишенька і там вилучені (кошти)".

Під час засідання Вищої ради правосуддя сам суддя називав інші обставини отримання грошей і його версії відрізнялися. Спочатку він стверджував, що ці гроші — це нібито сімейні заощадження, які він зберігав на роботі через "китайські двері" у квартиру, а в будинку і так "крадуть лічильники всі". Але пізніше він таки визнав, що гроші передав помічник. Мовляв, це помічник кудись ходив та комусь дзвонив, а справа проти нього сфабрикована.

ВАКС ще не ухвалив вироку у справі, адже зупинив розгляд через мобілізацію Ігоря Петрика. В ухвалі йдеться, що він обійняв посаду помічника командира бригади з правової роботи та начальника юридичної групи 47 окремої артилерійської бригади.

Упаковка з-під кави

У листопаді 2023 року антикорупційні органи викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду (КАС) — В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та Юрія Сливу. Як кажуть детективи, вони отримали 35 тис. дол. за скасування арешту двох унікальних літаків Ан-74ТК-100, про що з ними домовилася представниця ПрАТ "Авіакомпанія Константа".

Ці літаки були речовими доказами у кримінальному провадженні щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Володіє ними естонська компанія EKA GRUPP OU, а тримачами в Україні були АТ "Мотор Січ" та "Авіакомпанія Константа".

За інформацією медіа, детективи НАБУ виявили в судді Юрія Сливи на спині за ременем штанів пакет від кави з грошима. Таку ж суму, загорнуту в рекламну брошуру, дістали з автівки судді Віктора Глиняного. Мічені купюри вилучили вдома в суддів Ігоря Паленика і В’ячеслава Дзюбіна. У помешканні Ігоря Паленика виявили майже 25 тис.дол. міченими купюрами та ще понад 100 тис. дол, значна частина яких була розфасована в пакети з-під кави.

Справа щодо суддів зараз слухається у ВАКС

Китайська шкатулка

Ця справа засекречена, тому наразі її опису на платформі немає. Вся інформація, яка наводиться з медіа та пресрелізів правоохоронців.

У 2023 році НАБУ і САП спільно з тодішнім віцепрем'єром з відновлення України, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафою Найємом реалізували масштабну операцію з викриття чинних нардепів, посадовців та представників бізнесу на хабарництві.

Одним з епізодів стала пропозиція хабаря, яку нібито надав нардеп Сергій Лабазюк, за сумісництвом власник великого будівельного та аграрного бізнесів. За версією слідства, нардеп просив Кубракова надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд грн. За це він пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду.

Фірма нардепа таки отримала один з підрядів — відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України. Після надходження 50 млн грн за роботу, за інформацією НАБУ, народний обранець через довірену особу передав Найєму обіцяний відсоток у сумі 150 тис. дол, не здогадуючись, що він був викривачем, а операція відбувалась під контролем НАБУ. Передача хабаря відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші були у китайській шкатулці.

При цьому на відео фігурує і подарунковий пакет рожевого кольору зі східними символами, у якому ймовірно і була ця шкатулка:

Справу розглядає ВАКС.

Коробка з-під рукавичок

У вироку ВАКС сказано, що у лютому 2020 року гендиректор державного спеціалізованого підприємства "Радон" Ігор Буксанчук надіслав листа до Державного агентства України з управління зоною відчуження, обов’язки голови якого виконувала Катерина Павлова. У листі він попросив в обмін на хабар призначити йому значну премію за роботу у 2019 році. Згодом обумовив, що розмір неправомірної вигоди прямо залежить від розміру нарахованих йому премій, і буде складати 50% від отриманих ним коштів з врахуванням сплати податків та зборів.

І справді після отримання 438 тис. грн премії Буксанчук, як і обіцяв, майже половину передав очільниці агентства. Хабар був у коробці з-під латексних рукавичок. Як сказано у вироку, він "передав коробку з медичними рукавицями біло-блакитного відтінку, сказавши "це вам перчаточки". На верхній частині коробки був овальний отвір, через який свідок побачила, що в коробці не лише рукавиці, а й купюри блакитного кольору".

ВАКС засудив Ігоря Буксанчука до позбавлення волі на 5 років із конфіскацією майна, окрім частки квартири. АП ВАКС залишила вирок без змін. Справа зараз слухається у Верховному Суді