Мустафа Найєм

Зеленський затвердив склад делегації України на конференцію з відновлення у Берліні

Президент Зеленський затвердив склад української делегації на чолі з першим віце-прем'єром Юлією Свириденко для участі в конференції з відновлення України в Берліні 11-12 червня на тлі скандалу навколо звільнення попереднього віце-прем'єра з питань відновлення.