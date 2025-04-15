У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання нардепа Андрія Одарченка з посади члена антикорупційного комітету. Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупу, оголосили в розшук.
Ексмер Житомира Сергій Сухомлин може замінити Мустафу Найєма на посаді голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Депутати Житомирської міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Сухомлина. Він може очолити Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
Вищий антикорупційний суд оголосив у державний та міжнародний розшук нардепа Андрія Одарченка. Його підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.
Віктор Микита спростував інформацію про свою причетність до можливого виїзду за кордон нардепа Андрія Одарченка. Раніше прокурорка САП заявила, що Одарченко міг виїхати через Закарпаття, яке очолював Микита.
Уряд звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України після 505 днів роботи на цій посаді.
Президент Зеленський затвердив склад української делегації на чолі з першим віце-прем'єром Юлією Свириденко для участі в конференції з відновлення України в Берліні 11-12 червня на тлі скандалу навколо звільнення попереднього віце-прем'єра з питань відновлення.
Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.
Ділянка між населеними пунктами Берестовець та Комарівка в Чернігівській області є дорогою державного значення і ремонтувати її має Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Водночас сільський голова Комарівки стає на бік аграрних компаній, мовляв, бізнес повинен працювати, щоб сплачувати податки.
Минулого року Україна витратила понад 50 мільярдів гривень на захист енергетичної інфраструктури, тоді як на будівництво фортифікаційних споруд для Збройних сил було виділено лише 1,2 мільярда гривень, що призвело до послаблення оборони та втрати територій.
Уряд не зміг належним чином захистити теплові електростанції від російських ракетних ударів, виділивши кошти лише на перший рівень захисту від ворожих ударів. Раніше чиновники вихвалялися "безпрецедентним захистом", не вирішуючи проблему нестачі фінансування для кращої оборони ТЕС.
Обрали бетон замість газових електростанцій та Patriot, пише Фокус.
Міністерство інфраструктури готується витратити 148 мільярдів доларів на відновлення України, не чекаючи перемоги.
Верховна Рада України проголосувала за виклик міністра інфраструктури Олександра Кубракова та голови Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма на засідання, щоб обговорити питання захисту критичної інфраструктури після нещодавніх ракетних та безпілотних атак росії, спрямованих на такі об'єкти.
Над проєктом магістрального водогону почали працювати вже в перші дні після підриву Каховської ГЕС. Наразі водогони на Дніпропетровщині на фінальній стадії готовності.