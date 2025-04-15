Мустафа Найєм

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22760 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 145526 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 130746 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 132850 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 129993 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131170 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194475 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77138 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164310 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116119 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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У Раді зареєстрували проєкт про виключення оголошеного у розшук Одарченка з антикорупційного комітету

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання нардепа Андрія Одарченка з посади члена антикорупційного комітету. Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупу, оголосили в розшук.

Політика • 23 вересня, 08:47 • 14798 перегляди

Колишній міський голова Житомира Сухомлин може очолити Агентство відновлення - нардеп

Ексмер Житомира Сергій Сухомлин може замінити Мустафу Найєма на посаді голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Суспільство • 19 вересня, 17:09 • 18857 перегляди

Мер Житомира Сухомлин достроково склав свої повноваження

Депутати Житомирської міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Сухомлина. Він може очолити Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Суспільство • 19 вересня, 17:04 • 17319 перегляди

ВАКС оголосив у розшук нардепа Одарченка

Вищий антикорупційний суд оголосив у державний та міжнародний розшук нардепа Андрія Одарченка. Його підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Політика • 19 вересня, 06:32 • 14803 перегляди

Заступник голови ОП Микита заперечує причетність до виїзду нардепа Одарченка - ЗМІ

Віктор Микита спростував інформацію про свою причетність до можливого виїзду за кордон нардепа Андрія Одарченка. Раніше прокурорка САП заявила, що Одарченко міг виїхати через Закарпаття, яке очолював Микита.

Політика • 18 вересня, 19:07 • 25203 перегляди

Уряд звільнив Мустафу Найєма з посади голови Агентства відновлення

Уряд звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України після 505 днів роботи на цій посаді.

Політика • 18 червня, 13:56 • 14458 перегляди

Зеленський затвердив склад делегації України на конференцію з відновлення у Берліні

Президент Зеленський затвердив склад української делегації на чолі з першим віце-прем'єром Юлією Свириденко для участі в конференції з відновлення України в Берліні 11-12 червня на тлі скандалу навколо звільнення попереднього віце-прем'єра з питань відновлення.

Політика • 10 червня, 17:27 • 22957 перегляди

Мустафа Найєм написав заяву про відставку з посади очільника Агентства відновлення

Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Політика • 10 червня, 09:08 • 44446 перегляди
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Жахливу ділянку дороги у Чернігівській області, якою "швидка" ледь довезла важко хвору літню жінку до лікарні, має ремонтувати Агентство відновлення

Ділянка між населеними пунктами Берестовець та Комарівка в Чернігівській області є дорогою державного значення і ремонтувати її має Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Водночас сільський голова Комарівки стає на бік аграрних компаній, мовляв, бізнес повинен працювати, щоб сплачувати податки.

Суспільство • 31 травня, 06:07 • 149432 перегляди

Відновлення за рахунок ЗСУ

Минулого року Україна витратила понад 50 мільярдів гривень на захист енергетичної інфраструктури, тоді як на будівництво фортифікаційних споруд для Збройних сил було виділено лише 1,2 мільярда гривень, що призвело до послаблення оборони та втрати територій.

Війна • 23 квітня, 08:23 • 429076 перегляди

Відхрестились від ТЕС: як Найєм та Кубраков "захищали" енергетику меморандумами

Уряд не зміг належним чином захистити теплові електростанції від російських ракетних ударів, виділивши кошти лише на перший рівень захисту від ворожих ударів. Раніше чиновники вихвалялися "безпрецедентним захистом", не вирішуючи проблему нестачі фінансування для кращої оборони ТЕС.

Суспільство • 22 квітня, 13:19 • 342629 перегляди

Обрали бетон замість газових електростанцій та Patriot - Фокус

Обрали бетон замість газових електростанцій та Patriot, пише Фокус.

Економіка • 22 квітня, 12:00 • 77302 перегляди

Відбудовувати, не чекаючи перемоги - Мінінфраструктури готується освоїти 148 млрд. доларів

Міністерство інфраструктури готується витратити 148 мільярдів доларів на відновлення України, не чекаючи перемоги.

Суспільство • 22 квітня, 07:40 • 18937 перегляди

Захист критичної інфраструктури: депутати терміново викликали в Раду очільника Мінінфраструктури та голову Держагентства відновлення

Верховна Рада України проголосувала за виклик міністра інфраструктури Олександра Кубракова та голови Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма на засідання, щоб обговорити питання захисту критичної інфраструктури після нещодавніх ракетних та безпілотних атак росії, спрямованих на такі об'єкти.

Війна • 11 квітня, 08:33 • 26237 перегляди

Будівництво водогону на Дніпропетровщині на фінальній стадії готовності - Мінінфраструктури

Над проєктом магістрального водогону почали працювати вже в перші дні після підриву Каховської ГЕС. Наразі водогони на Дніпропетровщині на фінальній стадії готовності.

Суспільство • 22 лютого, 13:42 • 25719 перегляди