Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах

Київ • УНН

 • 69769 перегляди

Керівництво Державного біотехнологічного університету щомісячно отримує премії, попри заборону через заборгованість по зарплатах колективу у понад 20 млн грн. Ці виплати відбуваються з 2022 року, після приходу до управління Андрія Кудряшова, ставленика екснардепа-хабарника Андрія Одарченка.

Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах

Керівництво Державного біотехнологічного університету отримує щомісячні премії попри заборону, повʼязану із заборгованістю по зарплатах  перед колективом у понад 20 млн грн, пише УНН.

За даними джерел УНН, після приходу до управління ДБТУ Андрія Кудряшова, ставленика екснардепа-хабарника Андрія Одарченка, керівництво університету отримує щомісячні премії, які у підсумку виливаються у декілька сотень тисяч гривень, нарахованих в порушення чинного законодавства.

Майже весь керівний склад Державного біотехнологічного університету, за виключенням декількох людей, - це довірені люди Одарченка, який досі залишається ректором ДБТУ попри обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили. Як розповів співрозмовник УНН, саме команда екснардепа-хабарника, починаючи з 2022 року, отримує незаконні виплати.

Міністр не преміює Кудряшова, але гроші течуть рікою

Слід зауважити, що не відбувається преміювання тільки виконувача обовʼязків ректора ДБТУ Андрія Кудряшова, адже виплати йому погоджує безпосередньо міністр освіти та науки, відповідно до контракту з МОН.

Це також підтверджують і дані з виписки по зарплаті Кудряшова, які є у розпорядженні УНН. Наприклад, за останні 9 місяців цього року йому нараховувались суми від 25 221 гривень у січні до 27 576 гривень у вересні. Найбільше він отримав у червні – 30 553 гривень. Тож можна зробити висновок про те, що Кудряшова міністр освіти та науки Оксен Лісовий не преміює.

Однак, питання про те, на які статки в.о.ректора ДБТУ розкошує і дарує дорогі подарунки свої співмешканці, залишається відкритим. Як і те, чому він не вказує дані про Маргариту Павицьку у своїй декларації про доходи.

Розкіш на тлі боргів: кому йдуть "преміальні"

Водночас, решта керівного складу з орбіти екснардепа-хабарника Андрія Одарченка стабільно щомісяця отримують премії у декілька десятків тисяч гривень. Це можливо через те, що саме керівник вишу, а в даному випадку в.о. ректора ДБТУ, має право призначати такі виплати.

Наприклад виписка про доходи в.о. голови вченої ради Валерія Михайлова, яка є у розпорядженні УНН, виявилася дуже красномовною. У січні цього року він отримав 38 839 гривень. Як відомо, перший місяць зазвичай він не преміюється.

А от уже в лютому Михайлову було нараховано 47 471 гривень. У травні виплата вже становила 53 815 гривень, а у вересні – 56 338 гривень. Тож, очевидно, Михайлов, як і решта з команди ректора-втікача, регулярно отримує премії всупереч законодавству.

Час для реакції правоохоронців

Варто зауважити, що чинне законодавство, зокрема Бюджетний кодекс, прямо забороняє нараховувати премії, якщо в установи є заборгованість із виплати зарплат. У ситуації з Державним біотехнологічних університетом така заборгованість є, і сильно збільшилася у 2022 році. Зараз вона становить понад 20 млн грн. Як писав раніше УНН, така ситуація склалась через корупцію в ДБТУ, повʼязану з прихованою орендою землі, фальсифікацією даних про зібраний урожай, завищенням цін під час тендерних закупівель та вимиванням коштів через підконтрольні людям Одарченка компанії.

Не виключено, що для того, щоб провести відповідні платежі через казначейство керівництво ДБТУ вказує премії саме як завищену основну зарплату, в протилежному випадку були б отримані відмови у платежі. Очевидно, ця ситуація потребує окремої уваги правоохоронців, адже не нормально, коли колектив не отримує зарплату, а керівництво нараховує собі десятки тисяч премій.

Нагадаємо

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ще 10 жовтня 2025 року підтвердила вирок ВАКС від 14 листопада 2024 року, відповідно до якого Одарченка засудили до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна та забороною займати керівні посади, за спробу дати хабар в розмірі $50 000 вже колишньому голові Держагентства відновлення Мустафі Найєму. Так, Одарченко запропонував Найєму хабар в криптовалюті аби той забезпечив ухвалення Міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель ДБТУ. Наразі Одарченко переховується за кордоном. 

Лілія Подоляк

