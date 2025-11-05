Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника Одарченка

Вчена рада Державного біотехнологічного університету ухвалила рішення відсторонити народного депутата, засудженого за хабарництво, Андрія Одарченка від виконання обов’язків голови ради у зв’язку з заявою нардепа-хабарника. Тимчасово виконувати обов’язки голови Вченої ради ДБТУ призначено його заступника Валерія Михайлова. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив новий тимчасовий очільник ради.

Відсторонення нардепа-хабарника

"Ми там звільнили Одаченка від голови вченої ради. Так. І, безумовно, я, як заступник, продовжую у відповідний термін виконувати до обрання нового голови вченої ради… Декілька слів (під час засідання Вченої ради – ред.) я прокоментував про те, що на превеликий жаль, що є судові рішення і так далі, що не дозволяють очевидно йому (Одарченку – ред.) працювати. Він звернувся до нас. Ми не можемо його (прохання – ред.) не задовольнити. Безумовно, для нашої роботи треба задовольнити це питання (про відсторонення Одарченка з посади – ред.)", - розповів Михайлов.

За його словами, від Одарченка на офіційну пошту ДБТУ надійшов лист, на якому стояв підпис нардепа-хабарника. Саме так документ було верифіковано.

"Я бачив підпис, і все… Експертизу я не робив. Електронний лист надійшов. З якої адреси, я не знаю, це канцелярія університету отримувала. Мені його занесли в кабінет і сказали, що ось від Одарченка лист. Все. Я одразу опішив, почав його читати, загальмував проведення засідання Вченої ради, оскільки треба було внести тоді в порядок денний це питання", - розповів Михайлов.

При цьому він переконує, що не підтримує спілкування із ректором-втікачем Одарченком.

Хто такий Валерій Михайлов?

Про проректора з наукової роботи і тимчасово виконуючого обовʼязки голови Вченої ради ДБТУ Валерія Михайлова УНН згадував у попередньому матеріалі, як про людину з орбіти впливу нардепа-хабарника Андрія Одарченка.

Михайлов у коментарі УНН стверджує, що на нього впливати неможливо.

"Ніяких питань я з ним не вирішую. Абсолютно. На мене неможливо вплинути, щоб ви розуміли. Я сам людина, яка самодостатня, і бачу, що треба робити для розвитку університету", - наголосив він.

Однак, факти промовистіші за слова.

До обʼєднання чотирьох вишів в один – ДБТУ – Валерій Михайлов був проректором з наукової роботи у Харківському державному університеті харчування та торгівлі, де деканом працював батько нардепа-втікача Микола Одарченко. Саме родина Одарченків пролобіювала призначення близького до них Михайлова на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та євроінтеграції у новоствореному Державному біотехнологічному Університеті.

Таке призначення було невипадковим, адже Михайлов був одним із тих в команді Одарченка, хто мав за будь-яку ціну забезпечити нардепу-хабарнику перемогу на виборах ректора ДБТУ.

Тож під час проведення виборів Михайлов очолював організаційний комітет та брав активну участь у фальсифікаціях, які пізніше стали предметом низки судових позовів. За даними судових матеріалів, під час виборів ректора університету були обмежені права кандидатів та виборців. Окрім того, організатори процесу голосування в порушення законодавства, користуючись службовим становищем, проводили відкриту агітацію за Одарченка. Михайлов, очевидно, був серед тих, хто всупереч вимогам законодавства, обмежив доступ кандидатів та їх представників до процесу підрахунку голосів за результатами виборів.

Варто зауважити, що після перемоги на виборах ректора нардеп-хабарник призначив Валерія Михайлова проректором із наукової роботи ДБТУ.

Покращення майнового стану: було чи ні?

У попередньому матеріалі редакція УНН, описуючи вплив нардепа-хабарника Одарченка на управління університетом, вказувала, що представники його команди суттєво покращили свій майновий стан. Серед них згадувався і Валерій Михайлов.

Це викликало таке обурення проректора з наукової роботи, що він вирішив прокоментувати публікацію.

"Але покращення ніякого не було. За ці роки ніякого придбання в мене не було. Заробітна плата вона вся ясна, чітка і зрозуміла є. Розумієте? І їжджу я на автомобілі 98-го року… У мене все там видно. Розумієте? І писати про те, що я тут покращив, за скільки, за 3 роки, ну, подивіться, шановні, що ви таке пишете?", - зазначив Михайлов.

Редакція УНН вирішила перепровірити і прискіпливіше роздивитися декларації проректора.

І от що зʼясувалося. У 2019 він отримав у спадщину від матері будинок і дві земельних ділянки в селі Коробочкине на Харківщині.

В останній щорічній декларації за 2024 рік Валерій Михайлов вказав як спадщину, так і те, що у його власності перебуває квартира у Харкові площею 79,6 кв м придбана у 2005 році за 151 601 гривню (за курсом на той час - близько 30 тис. доларів).

Окрім того, його дружина Олена Михайлова, яка також працює в Державному біотехнологічному університеті володіє ще двома квартирами у Харкові на понад 40 та понад 55 кв м, що були придбані у 2008 та 2019 роках відповідно.

Валерій Михайлов також володіє автомобілем Skoda Felicia 1998 року випуску та причепом. У його дружини автомобіль DAEWOO MATIZ 2011 року випуску.

Минулого року сукупний дохід його родини склав близько 1,3 млн грн. Все виглядає скромно та пристойно.

Однак привертає увагу інше – накопичені активи родини. Перегляд декларації в прогресії демонструє як почали збільшуватись статки Михайлових після переходу в Державний біотехнологічний університет, який був створений у 2021 році.

Зокрема, відповідно до даних декларації за 2020 рік, Валерій Михайлов зберігав готівкою 2 900 доларів 450 євро, а на рахунку в банку у нього було 40 501 гривня. У дорогоцінних банківських металах він зберігав 218 394 гривень. В його дружини на рахунку в банку було 1 869 гривень.

Вже у 2024 році, через три роки роботи в ДБТУ у Валерія Михайлова на рахунку в банку 364 799 гривень, а у його дружини Олени – 72 369 гривень. Готівкою ж проректор зберігає 10 500 доларів та 50 000 гривень. Крім того, актив у вигляді дорогоцінних металів у нього також зберігся.

Чи вважати такі факти покращенням матеріального становища – судити аудиторії. Але, як каже сам Михайлов: "Багато чи не багато. Але на життя хватає".

Він точно знає, що треба робити для розвитку університету?

У своєму коментарі УНН Михайлов стверджує, що знає "що треба робити для розвитку університету". Однак більш детальне вивчення ситуації в Державному біотехнологічному університеті свідчить про те, що він радше знає - що треба робити для знищення університету.

Адже під час перебування Михайлова на посаді проректора з наукової роботи не створено жодної докторської ради. І це попри те, що на момент обʼєднання кожен із вишів мав їх по декілька. Окрім того, фактично зупинена підготовка докторів наук, хоча у закладах, які увійшли до складу ДБТУ під час оптимізації був один з найвищих в Україні рівень розвитку цього напряму діяльності.

Як зазначають джерела УНН, серед співробітників університету, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну команда Одарченка, серед яких і Михайлов, організувала низку корупційних схем щодо фіктивного працевлаштування, а також вступу до аспірантури осіб, які ухиляються від обовʼязку щодо захисту Батьківщини в особливий період. Співрозмовники зазначають, що схеми з незаконного збагачення особисто курують нардеп-хабарник Одарченко та в.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов.

Одним із прикладів є навчання в аспірантурі скандального колишнього народного депутата Трухіна, відомого за фразою "… я тихенько в ліс піду". Його ВАКС визнав винуватим у спробі підкупу патрульних поліцейських.

Примітним є ще один аспірант Державного біотехнологічного університету - Богдан Михайлов - син проректора з наукової роботи.

Тож зміна табличок не змінює суті. Поки керівні посади в університеті займають люди з орбіти впливу нардепа-хабарника, жодних реальних реформ чекати не доводиться. ДБТУ залишається у тіні скандалів, судових справ і корупційних історій, у яких головними дійовими особами залишаються ті самі люди. При цьому страждає навчальний процес і викладацький склад, адже заборгованість по зарплаті там складає понад 20 мільйонів гривень.