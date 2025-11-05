Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника Одарченко

Ученый совет Государственного биотехнологического университета принял решение отстранить народного депутата, осужденного за взяточничество, Андрея Одарченко от исполнения обязанностей председателя совета в связи с заявлением нардепа-взяточника. Временно исполнять обязанности председателя Ученого совета ГБТУ назначен его заместитель Валерий Михайлов. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил новый временный глава совета.

Отстранение нардепа-взяточника

"Мы там освободили Одарченко от председателя ученого совета. Да. И, безусловно, я, как заместитель, продолжаю в соответствующий срок исполнять до избрания нового председателя ученого совета… Несколько слов (во время заседания Ученого совета – ред.) я прокомментировал о том, что к величайшему сожалению, есть судебные решения и так далее, которые не позволяют очевидно ему (Одарченко – ред.) работать. Он обратился к нам. Мы не можем его (просьбу – ред.) не удовлетворить. Безусловно, для нашей работы нужно удовлетворить этот вопрос (об отстранении Одарченко с должности – ред.)", - рассказал Михайлов.

По его словам, от Одарченко на официальную почту ГБТУ поступило письмо, на котором стояла подпись нардепа-взяточника. Именно так документ был верифицирован.

"Я видел подпись, и все… Экспертизу я не делал. Электронное письмо поступило. С какого адреса, я не знаю, это канцелярия университета получала. Мне его занесли в кабинет и сказали, что вот от Одарченко письмо. Все. Я сразу опешил, начал его читать, затормозил проведение заседания Ученого совета, поскольку нужно было внести тогда в повестку дня этот вопрос", - рассказал Михайлов.

При этом он убеждает, что не поддерживает общение с ректором-беглецом Одарченко.

Кто такой Валерий Михайлов?

О проректоре по научной работе и временно исполняющем обязанности председателя Ученого совета ГБТУ Валерии Михайлове УНН упоминал в предыдущем материале, как о человеке из орбиты влияния нардепа-взяточника Андрея Одарченко.

Михайлов в комментарии УНН утверждает, что на него влиять невозможно.

"Никаких вопросов я с ним не решаю. Абсолютно. На меня невозможно повлиять, чтобы вы понимали. Я сам человек, который самодостаточен, и вижу, что нужно делать для развития университета", - подчеркнул он.

Однако, факты красноречивее слов.

До объединения четырех вузов в один – ГБТУ – Валерий Михайлов был проректором по научной работе в Харьковском государственном университете питания и торговли, где деканом работал отец нардепа-беглеца Николай Одарченко. Именно семья Одарченко пролоббировала назначение близкого к ним Михайлова на должность проректора по научно-педагогической работе и евроинтеграции в новосозданном Государственном биотехнологическом Университете.

Такое назначение было неслучайным, ведь Михайлов был одним из тех в команде Одарченко, кто должен был любой ценой обеспечить нардепу-взяточнику победу на выборах ректора ГБТУ.

Поэтому во время проведения выборов Михайлов возглавлял организационный комитет и активно участвовал в фальсификациях, которые позже стали предметом ряда судебных исков. По данным судебных материалов, во время выборов ректора университета были ограничены права кандидатов и избирателей. Кроме того, организаторы процесса голосования в нарушение законодательства, пользуясь служебным положением, проводили открытую агитацию за Одарченко. Михайлов, очевидно, был среди тех, кто вопреки требованиям законодательства, ограничил доступ кандидатов и их представителей к процессу подсчета голосов по результатам выборов.

Стоит отметить, что после победы на выборах ректора нардеп-взяточник назначил Валерия Михайлова проректором по научной работе ГБТУ.

Улучшение имущественного положения: было или нет?

В предыдущем материале редакция УНН, описывая влияние нардепа-взяточника Одарченко на управление университетом, указывала, что представители его команды существенно улучшили свое имущественное положение. Среди них упоминался и Валерий Михайлов.

Это вызвало такое возмущение проректора по научной работе, что он решил прокомментировать публикацию.

"Но улучшения никакого не было. За эти годы никакого приобретения у меня не было. Заработная плата она вся ясна, четка и понятна есть. Понимаете? И езжу я на автомобиле 98-го года… У меня все там видно. Понимаете? И писать о том, что я тут улучшил, за сколько, за 3 года, ну, посмотрите, уважаемые, что вы такое пишете?", - отметил Михайлов.

Редакция УНН решила перепроверить и более тщательно рассмотреть декларации проректора.

И вот что выяснилось. В 2019 году он получил в наследство от матери дом и два земельных участка в селе Коробочкино на Харьковщине.

В последней ежегодной декларации за 2024 год Валерий Михайлов указал как наследство, так и то, что в его собственности находится квартира в Харькове площадью 79,6 кв м, приобретенная в 2005 году за 151 601 гривну (по курсу на то время - около 30 тыс. долларов).

Кроме того, его жена Елена Михайлова, которая также работает в Государственном биотехнологическом университете, владеет еще двумя квартирами в Харькове площадью более 40 и более 55 кв м, которые были приобретены в 2008 и 2019 годах соответственно.

Валерий Михайлов также владеет автомобилем Skoda Felicia 1998 года выпуска и прицепом. У его жены автомобиль DAEWOO MATIZ 2011 года выпуска.

В прошлом году совокупный доход его семьи составил около 1,3 млн грн. Все выглядит скромно и прилично.

Однако привлекает внимание другое – накопленные активы семьи. Просмотр декларации в прогрессии демонстрирует, как начали увеличиваться доходы Михайловых после перехода в Государственный биотехнологический университет, который был создан в 2021 году.

В частности, согласно данным декларации за 2020 год, Валерий Михайлов хранил наличными 2 900 долларов 450 евро, а на счету в банке у него было 40 501 гривна. В драгоценных банковских металлах он хранил 218 394 гривен. У его жены на счету в банке было 1 869 гривен.

Уже в 2024 году, спустя три года работы в ГБТУ, у Валерия Михайлова на счету в банке 364 799 гривен, а у его жены Елены – 72 369 гривен. Наличными же проректор хранит 10 500 долларов и 50 000 гривен. Кроме того, актив в виде драгоценных металлов у него также сохранился.

Считать ли такие факты улучшением материального положения – судить аудитории. Но, как говорит сам Михайлов: "Много или не много. Но на жизнь хватает".

Он точно знает, что нужно делать для развития университета?

В своем комментарии УНН Михайлов утверждает, что знает "что нужно делать для развития университета". Однако более детальное изучение ситуации в Государственном биотехнологическом университете свидетельствует о том, что он скорее знает - что нужно делать для уничтожения университета.

Ведь во время пребывания Михайлова на должности проректора по научной работе не создано ни одного докторского совета. И это несмотря на то, что на момент объединения каждый из вузов имел их по несколько. Кроме того, фактически остановлена подготовка докторов наук, хотя в учреждениях, вошедших в состав ГБТУ во время оптимизации был один из самых высоких в Украине уровень развития этого направления деятельности.

Как отмечают источники УНН, среди сотрудников университета, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину команда Одарченко, среди которых и Михайлов, организовала ряд коррупционных схем по фиктивному трудоустройству, а также поступлению в аспирантуру лиц, уклоняющихся от обязанности по защите Родины в особый период. Собеседники отмечают, что схемы по незаконному обогащению лично курируют нардеп-взяточник Одарченко и и.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов.

Одним из примеров является обучение в аспирантуре скандального бывшего народного депутата Трухина, известного по фразе "… я тихонько в лес пойду". Его ВАКС признал виновным в попытке подкупа патрульных полицейских.

Примечателен еще один аспирант Государственного биотехнологического университета - Богдан Михайлов - сын проректора по научной работе.

Так что смена табличек не меняет сути. Пока руководящие должности в университете занимают люди из орбиты влияния нардепа-взяточника, никаких реальных реформ ждать не приходится. ГБТУ остается в тени скандалов, судебных дел и коррупционных историй, в которых главными действующими лицами остаются те же люди. При этом страдает учебный процесс и преподавательский состав, ведь задолженность по зарплате там составляет более 20 миллионов гривен.