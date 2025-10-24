Андрей Одарченко

Народный депутат Украины 9-го созыва

Одарченко – народный депутат Украины IX созыва, приговоренный к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за попытку дать взятку в размере 50 тысяч долларов тогдашнему главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. По данным следствия, Одарченко пытался получить финансирование из Фонда ликвидации последствий агрессии РФ на ремонт Государственного биотехнологического университета. После приговора ВАКС сбежал за границу и объявлен в международный розыск. Несмотря на это, до сих пор формально занимает должность председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета.