Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1

Киев • УНН

 • 7420 просмотра

Под прикрытием оптимизации в ГБТУ реализовывались схемы нардепа-взяточника Андрея Одарченко. Дельцы зарабатывали на всем – от создания сайта вуза до списания топлива. Детали – в расследовании УНН.

Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1

Под прикрытием образовательной реформы и военного положения в Государственном биотехнологическом университете была запущена масштабная коррупционная схема. Ее архитектором стал народный депутат-взяточник Андрей Одарченко, который, несмотря на обвинительный приговор суда, до сих пор является ректором университета. Через подконтрольных лиц и фиктивные фирмы он, вероятно, выводил из университета миллионы гривен бюджетных средств. Подробнее в первой части расследования УНН.

Государственный биотехнологический университет был создан в 2021 году по инициативе народного депутата-беглеца Андрея Одарченко, которого суд признал виновным во взяточничестве. Тогда под предлогом оптимизации сети отечественных учреждений высшего образования объединили Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко, Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева, Харьковскую государственную зооветеринарную академию и Харьковский государственный университет питания и торговли.

Путем фальсификаций и использования админресурса, вопреки украинскому законодательству, ректором ГБТУ был избран нардеп Андрей Одарченко. Закон запрещает депутатам совмещать должности. Для того чтобы избежать вопросов от Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, Министерство образования и науки временно приостановило контракт с Одарченко, но не расторгло, хотя, по закону, должно было.

Даже после обвинительного приговора суда, который вступил в законную силу и которым нардеп приговорен к 8 годам лишения свободы, Одарченко продолжает быть ректором и влиять на управленческие процессы в вузе.

Эвакуация средств в Закарпатье

С момента создания университета им руководят и.о. ректора, а кандидатов на эту должность подбирал и лоббировал именно Одарченко. Сначала это был Руслан Тихонченко, а затем Андрей Кудряшов - оба полностью подконтрольны Одарченко и стали непосредственными реализаторами его схем.

В самом ГБТУ о коррупции нардепа-взяточника и его команды уже ходят легенды. Приближенные к руководству университета люди рассказывают, что нардеп и его и.о. ректора пытаются заработать на всем.

В частности, Государственный биотехнологический университет - единственный из харьковских вузов, который после начала полномасштабного вторжения России в Украину был эвакуирован в Закарпатье. Для этого в его распоряжение были переданы помещения учебных заведений в Ужгороде и Мукачево. В то же время основная часть персонала ГБТУ в Закарпатье переведена не была. Переехало всего около 40-50 сотрудников - это в большинстве сотрудники администрации, которые находятся в командировке в Закарпатской области. Студенты также не переехали, ведь обучение проходило дистанционно.

Несмотря на то, что в 2022 году образовательные услуги предоставлялись удаленно, а персонал и студенты учреждения были фактически разбросаны по всей Украине и за ее пределами, Руслан Тихонченко, который в то время исполнял обязанности ректора ГБТУ, очевидно, по указанию Андрея Одарченко, направил значительное количество средств общего и специального фонда вуза на формирование так называемого "эвакуационного фонда". На конец 2022 года сумма составляла около 70 млн грн.

Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23.10.25, 13:56 • 84167 просмотров

Создание подконтрольных ООО

Позже, в марте 2023 года, когда и.о. ректора был уже Андрей Кудряшов, Государственный биотехнологический университет, согласно данным в системе Prozorro, заключил соглашение на создание веб-сайта учебного заведения стоимостью 600 000 гривен с ООО "ИНСТИТУТ КИБЕРСПЕКТР СОЛЮШЕН".

Руководителем, учредителем и конечным бенефициаром этого предприятия, по данным аналитической платформы Опендатабот, на то время был Степанец Сергей Викторович.

Степанец, по данным аналитической платформы YouСontrol, также является руководителем, а в некоторых случаях учредителем еще ряда предприятий, в частности, ООО "КИБЕРСПЕКТР СОЛЮШЕН", ООО "ИНСТИТУТ ЛЕЧЕБНОЙ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ", ООО "ИНСТИТУТ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КИБЕРПОРТ" и других фирм.

Привлекает внимание еще одно ООО "Биотехнологический университет", название которого созвучно с названием вуза. Директором этой компании является Екатерина Сподар, которая, по данным СМИ, является соавтором научных работ вместе с Андреем Одарченко. Кроме того, она работала на кафедре вместе с братом и отцом Одарченко.

Стоит отметить, что Сергей Степанец ранее был сотрудником Харьковского национального технического университета сельского хозяйства, который вошел в состав ГБТУ. Поэтому на момент заключения договора Степанец был сотрудником Государственного биотехнологического университета.

Как уже упоминалось, он же был учредителем ООО "Институт лечебной и ветеринарной медицины". Директором этой фирмы указана Леся Бусол, которая также указана как преподаватель Государственного биотехнологического университета.

Поэтому можно смело предположить, что Одарченко вместе с Кудряшовым уже тогда работали над созданием разветвленной сети подконтрольных компаний с целью вывода государственных средств.

Стоит отметить, что после разоблачительных публикаций в СМИ в 2024 году ООО "ИНСТИТУТ КИБЕРСПЕКТР СОЛЮШЕН" сменило название на ООО "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ 2025", а руководителем компании после ребрендинга стал студент Учебно-научного института "КИБЕРПОРТ" ГБТУ Михаил Кищенко.

Тогда же был переименован и "ИНСТИТУТ ЛЕЧЕБНОЙ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ". После ребрендинга - ООО "ВОСТОЧНЫЙ ХАБ", под руководством уже упомянутого Михаила Кищенко.

Что не так с соглашением о создании сайта ГБТУ

Итак, заключение договора на 600 тыс. грн с организацией, принадлежащей связанному лицу, находящемуся в трудовых правоотношениях с покупателем (в нашем случае с ГБТУ), осуществлено вопреки требованиям Закона Украины "О публичных закупках" и создает соответствующие коррупционные риски, а также является очевидным нецелевым использованием бюджетных средств.

Привлекает внимание и стоимость договора, которая очевидно значительно завышена от среднего уровня рыночных цен на подобные услуги. В частности, вызывает сомнение выделение 120 тыс. грн на подготовку только технического задания. При том, что стоимость полного спектра услуг по созданию сайтов для вузов в среднем на то время составляла 40-60 тыс. грн.

Не исключено, что команда Одарченко таким образом выводила бюджетные средства из университета на подконтрольные компании, пока внимание всех было сосредоточено на войне.

И это не единственный случай, связанный с завышением сумм при тендерных закупках. Показательной, например, была история с попыткой команды Одарченко заработать на ремонте отрезка дороги между корпусами ГБТУ, поврежденной в результате российских обстрелов. В августе 2023 года был объявлен тендер на ремонт 300 метров дорожного покрытия за более чем 7 млн грн. Однако после скандала в СМИ этот тендер был отменен.

Кроме того, собеседники УНН в ГБТУ рассказывают, что руководство также проводило замену окон по завышенным ценам и систематически списывало горюче-смазочные материалы по прямому указанию Андрея Кудряшова. Только в 2023 году, по данным собеседников, из бюджета было выведено около 200 тыс. грн на схеме с топливом и около 10 млн грн на замене окон.

Поэтому история создания и деятельности Государственного биотехнологического университета - это показательный пример того, как благородная идея оптимизации образовательной сети превратилась в инструмент для личного обогащения нардепа-взяточника и его людей. Под прикрытием образовательной реформы и военного положения команда Андрея Одарченко построила разветвленную систему подконтрольных структур, через которые, вероятно, выводились десятки миллионов гривен бюджетных средств.

Фиктивные тендеры, фирмы-"клоны", завышенные цены на ремонтные работы и услуги, перевод средств в "эвакуационный фонд" - все это указывает на системность и продуманность схем, которые действовали под прикрытием государственного университета. Несмотря на приговор суда, которым Одарченко признан виновным во взяточничестве, он продолжает влиять на управление ГБТУ через подконтрольных лиц и уклоняется от правосудия, находясь за границей.

Расследование показывает, что речь идет не только об отдельных фактах злоупотреблений, а о целостной коррупционной модели, в которой образовательное учреждение стало частным бизнес-проектом одного депутата.

Продолжение расследования скоро читайте во второй части материала.

Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университета24.10.25, 14:40 • 84737 просмотров

Лилия Подоляк

