Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины

Киев • УНН

 • 9858 просмотра

Государственный биотехнологический университет имел задолженность по зарплате около 30 млн грн по состоянию на сентябрь 2024 года, что скрывается руководством. Долг возник из-за возможного хищения средств и нецелевого использования земель, связанного с влиянием осужденного нардепа Андрея Одарченко.

Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины

Государственный биотехнологический университет – один из ключевых аграрных вузов Украины уже длительное время находится в состоянии глубокого финансового кризиса. Ее самое болезненное проявление – шокирующая задолженность по заработной плате, сообщает УНН.

Общий долг по зарплатам перед коллективом ГБТУ в сентябре 2024 года составлял около 30 млн грн, о чем свидетельствуют документы, попавшие в редакцию УНН от проверенных источников. В то же время в открытых источниках и отчетах вуза – информация о долгах по зарплатам отсутствует. Что может свидетельствовать о попытках руководства Государственного биотехнологического университета скрыть реальную финансовую ситуацию. 

Более того, нынешний исполняющий обязанности ректора ГБТУ Андрей Кудряшов избегает журналистов, обещает ответить на все вопросы позже. Однако "позже" так и не наступает, ведь Кудряшов перестал отвечать на звонки редакции УНН. Поэтому мы направили официальное обращение в вуз относительно задолженностей по заработной плате перед коллективом. Согласно закону о доступе к публичной информации, ГБТУ обязан ответить на запрос в течение 5 рабочих дней. 

Однако реакция исполняющего обязанности ректора ГБТУ Андрея Кудряшова на вопросы журналистов может свидетельствовать только о том, что критическая ситуация с задолженностями существенно не изменилась, и высококвалифицированный трудовой коллектив университета – профессора и преподаватели – во время войны остались без достойных условий для существования.

Как схемы "Кудряшова-Одарченко" создали многомиллионный зарплатный долг

В частности, задолженность по заработной плате перед трудовым коллективом ГБТУ возникла из-за того, что университетом, де-факто, продолжает руководить взяточник-беглец, народный депутат Украины Андрей Одарченко. Которого ВАКС приговорил к 8 годам заключения с конфискацией имущества. За предложение взятки в размере $50 000 тогдашнему главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. Взятку Одарченко предлагал в обмен на содействие в выделении средств из Фонда ликвидации последствий агрессии РФ якобы для ремонта возглавляемого им Государственного биотехнологического университета. 

Руководство ГБТУ, которое может быть подконтрольно Андрею Одарченко, очевидно направляло свою деятельность на личное обогащение путем нарушения действующего законодательства и нецелевого использования бюджетных средств.

Ведь главным механизмом, приведшим к образованию 30-миллионного долга, стало планомерное хищение средств специального фонда университета, из которого финансируется значительная часть зарплат преподавателей и персонала. Эти средства должны были поступать от хозяйственной деятельности университета, который владеет колоссальными активами – более 4200 га земли сельскохозяйственного назначения.

Анатомия вывода средств из ГБТУ

Вместо того чтобы использовать эти земли для нужд учебных хозяйств, руководство вуза, можем предположить, их незаконно передавало частным структурам под видом сомнительных договоров об обработке. Что вполне могло быть формой "скрытой аренды". Руководство ГБТУ, которое контролируется взяточником-беглецом Одарченко, могло использовать фальсификацию данных об урожае, чтобы скрыть реальные доходы. Как указано в документах, имеющихся в распоряжении УНН, из-за этого только в 2022-2023 годах, уже под руководством и.о. Кудряшова, специальный фонд университета недосчитался около 80 миллионов гривен. Именно вывод десятков миллионов гривен через непрозрачную хозяйственную деятельность и стал причиной образования финансовой "дыры" и возникновения долга перед трудовым коллективом, который, по состоянию на сентябрь 2024 года, составлял 30 млн грн.

Почему долг ГБТУ не исчезает

И хотя сейчас, осужденный к 8 годам взяточник, народный депутат Украины Андрей Одарченко сбежал за границу, создается впечатление, что его влияние на вуз сохранилось и даже усилилось. Ведь реальные факты наталкивают на мысль, что действующий и.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов – человек Одарченко. 

Проанализируйте сами: именно Кудряшов был одним из тех людей, кто "скидывался" на внесение залога за Одарченко.

Декларация Курдяшова за 2023 год свидетельствует о том, что он внес 399 тыс. грн залога за Одарченко, из назначенных 15 млн грн. И именно этот залог дал возможность нардепу-взяточнику сбежать из страны и скрыться от украинского правосудия. 

Ситуация требует немедленного и решительного вмешательства Министерства образования и науки Украины, чтобы не допустить окончательного уничтожения финансовой стабильности и репутации Государственного биотехнологического университета – одного из ключевых аграрных университетов Украины, из-за коррупционных "схем" и возможной зависимости действующего и.о. ректора от токсичной личности Андрея Одарченко. Ведь пока это влияние сохраняется – коллектив ГБТУ обречен быть заложником взяточников и их исполнителей. И оставаться без честно заработанных заработных плат. 

Поэтому, пока министр образования и науки Украины Оксен Лисовой не разорвет этот круг зависимости, профессора и преподаватели ГБТУ будут оставаться в ловушке коррупционного наследия, а их достойное существование в условиях войны будет игнорироваться ради обогащения взяточников.

Лилия Подоляк

