Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України

​​Державний біотехнологічний університет – один із ключових аграрних вишів України вже тривалий час перебуває у стані глибокої фінансової кризи. Її найболючіший прояв - шокуюча заборгованість по заробітній платі, повідомляє УНН.

Загальний борг по зарплатах перед колективом ДБТУ у вересні 2024 становив близько 30 млн грн, про що свідчать документи, які потрапили до редакції УНН від перевірених джерел. Натомість у відкритих джерелах та звітах вишу – інформація про борги по зарплатах відсутня. Що може свідчити про спроби керівництва ​​Державного біотехнологічного університету приховати реальну фінансову ситуацію.

Ба більше, нинішній виконувач обовʼязків ректора ДБТУ Андрій Кудряшов уникає журналістів, обіцяє відповісти на всі питання згодом. Однак "згодом" так і не настає, адже Кудряшов перестав відповідати на дзвінки редакції УНН. Тож, ми направили офіційне звернення до вишу щодо заборгованостей по заробітній платі перед колективом. Відповідно до закону про доступ до публічної інформації, ДБТУ зобовʼязаний відповісти на запит протягом 5 робочих днів.

Однак реакція виконувача обовʼязків ректора ДБТУ Андрія Кудряшова на запитання журналістів може свідчити тільки про те, що критична ситуація щодо заборгованостей істотно не змінилася, і висококваліфікований трудовий колектив університету - професори та викладачі - під час війни, залишилися без гідних умов для існування.

Як схеми "Кудряшова-Одарченка" створили багатомільйонний зарплатний борг

Зокрема, заборгованість із заробітної плати перед трудовим колективом ДБТУ виникла через те, що університетом, де-факто, продовжує керувати хабарник-утікач, народний депутат України Андрій Одарченко. Якого ВАКС засудив до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. За пропозицію хабаря в розмірі $50 000 тодішньому голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. Хабар Одарченко пропонував у обмін на сприяння у виділенні коштів із Фонду ліквідації наслідків агресії рф начебто для ремонту очолюваного ним Державного біотехнологічного університету.

Керівництво ДБТУ, яке може бути підконтрольним Андрію Одарченку, очевидно спрямовувало свою діяльність на особисте збагачення шляхом порушення чинного законодавства та нецільового використання бюджетних коштів.

Адже головним механізмом, що призвів до утворення 30-мільйонного боргу, стало планомірне розкрадання коштів спеціального фонду університету, з якого фінансується значна частина зарплат викладачів та персоналу. Ці кошти мали надходити від господарської діяльності університету, який володіє колосальними активами – понад 4200 га землі сільськогосподарського призначення.

Анатомія виведення коштів з ДБТУ

Замість того, щоб використовувати ці землі для потреб навчальних господарств, керівництво вишу, можемо припустити, їх незаконно передавало приватним структурам під виглядом сумнівних договорів про обробку. Що цілком могло бути формою "прихованої оренди". Керівництво ДБТУ, яке контролюється хабарником-втікачем Одарченком, могло використовувати фальсифікацію даних про врожай, щоб приховати реальні доходи. Як зазначено в документах, що є в розпорядженні УНН, через це тільки у 2022-2023 роках, вже під керівництвом в.о. Кудряшова, спеціальний фонд університету недорахувався близько 80 мільйонів гривень. Саме виведення десятків мільйонів гривень через непрозору господарську діяльність і стало причиною утворення фінансової "діри" та виникнення боргу перед трудовим колективом, який, станом на вересень 2024 року, становив 30 млн грн.

Чому борг ДБТУ не зникає

І хоч зараз, засуджений до 8 років хабарник, народний депутат України Андрій Одарченко втік за кордон, складається враження, що його вплив на виш зберігся та навіть посилився. Адже реальні факти наштовхують на думку, що чинний в.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов – людина Одарченка.

Проаналізуйте самі: саме Кудряшов був одним з тих людей, який "скидалися" на внесення застави за Одарченка.

Декларація Курдяшова за 2023 рік свідчить про те, що він вніс 399 тис. грн застави за Одарченка, з призначених 15 млн грн. І саме ця застава дала можливість нардепу-хабарнику втекти з країни та сховатися від українського правосуддя.

Ситуація вимагає негайного та рішучого втручання Міністерства освіти і науки України, щоб не допустити остаточного знищення фінансової стабільності та репутації ​​Державного біотехнологічного університету – одного з ключових аграрних університетів України, через корупційні "схематози" та можливу залежність чинного в.о. ректора від токсичної особи Андрія Одарченка. Адже допоки цей вплив зберігається – колектив ДБТУ приречений бути заручником хабарників та їхніх виконавців. Та залишатися без чесно зароблених заробітних плат.

Тож, допоки міністр освіти і науки України Оксен Лісовий не розірве це коло залежності, професори та викладачі ДБТУ залишатимуться в пастці корупційного спадку, а їхнє гідне існування в умовах війни буде ігноруватися задля збагачення хабарників.