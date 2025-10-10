Суд залишив у силі заочний вирок нардепу-втікачу Одарченку

Апеляційна плата Вищого антикорупційного суду залишила в силі вирок нардепу-втікачу Андрію Одарченку, якого викрили на підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції, у вигляді 8 років позбавлення волі. Про УНН повідомляє з посиланням на суд.

Деталі

Апеляційна палата ВАКС, 10 жовтня, завершила розгляд апеляційних скарг сторони захисту та обвинувачення на вирок ВАКС від 14.11.2024, яким чинного народного депутата України визнано винуватим у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України ( ч. 4 ст. 369 КК України).

Суд першої інстанції призначив покарання вказаній особі у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна та позбавленням права займати посади в державних органах строком на три роки. За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційні скарги сторін без задоволення, а вирок ВАКС - без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду - йдеться в повідомленні.

Під час розгляду судом першої інстанції засудженого було оголошено у державний та міжнародний розшук, а заставу розміром 15 млн грн було стягнуто у дохід держави.

Доповнення

У листопаді 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу Андрію Одарченку у підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції.

У зв'язку з цим Вищий антикорупційний суд арештував народного депутата Андрія Одарченка з можливістю внесення застави обсягом 15 млн грн. Згодом за Одарченка було внесено заставу в розмірі 15 млн грн.

Прокурор САП повідомляла, що нардеп Андрій Одарченко можливо покинув Україну через Закарпаття.

Згодом у САП повідомляли, що Андрій Одарченко втік до Румунії і звернувся навіть до державних органів з заявою про отримання притулку в цій державі.

14 листопада 2024 року ВАКС визнав Одарченка винним та призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.