Суд залишив у силі заочний вирок нардепу-втікачу Одарченку
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок нардепу Андрію Одарченку, визнаному винним у наданні неправомірної вигоди. Йому призначено 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади.
Апеляційна плата Вищого антикорупційного суду залишила в силі вирок нардепу-втікачу Андрію Одарченку, якого викрили на підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції, у вигляді 8 років позбавлення волі. Про УНН повідомляє з посиланням на суд.
Деталі
Апеляційна палата ВАКС, 10 жовтня, завершила розгляд апеляційних скарг сторони захисту та обвинувачення на вирок ВАКС від 14.11.2024, яким чинного народного депутата України визнано винуватим у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України ( ч. 4 ст. 369 КК України).
Суд першої інстанції призначив покарання вказаній особі у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна та позбавленням права займати посади в державних органах строком на три роки. За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційні скарги сторін без задоволення, а вирок ВАКС - без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду
Під час розгляду судом першої інстанції засудженого було оголошено у державний та міжнародний розшук, а заставу розміром 15 млн грн було стягнуто у дохід держави.
Доповнення
У листопаді 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу Андрію Одарченку у підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції.
У зв'язку з цим Вищий антикорупційний суд арештував народного депутата Андрія Одарченка з можливістю внесення застави обсягом 15 млн грн. Згодом за Одарченка було внесено заставу в розмірі 15 млн грн.
Прокурор САП повідомляла, що нардеп Андрій Одарченко можливо покинув Україну через Закарпаття.
Згодом у САП повідомляли, що Андрій Одарченко втік до Румунії і звернувся навіть до державних органів з заявою про отримання притулку в цій державі.
14 листопада 2024 року ВАКС визнав Одарченка винним та призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.