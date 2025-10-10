$41.400.09
13:35 • 782 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
12:07 • 5498 перегляди
Черкащину повністю заживили, проте аварійні відключення тривають у 7 областях та Києві - Міненерго
10:53 • 17704 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
09:44 • 23574 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:08 • 15727 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 17449 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 17587 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 25532 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 45263 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 35780 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
Суд залишив у силі заочний вирок нардепу-втікачу Одарченку

Київ

 • 1358 перегляди

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок нардепу Андрію Одарченку, визнаному винним у наданні неправомірної вигоди. Йому призначено 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади.

Суд залишив у силі заочний вирок нардепу-втікачу Одарченку

Апеляційна плата Вищого антикорупційного суду залишила в силі вирок нардепу-втікачу Андрію Одарченку, якого викрили на підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції, у вигляді 8 років позбавлення волі. Про УНН повідомляє з посиланням на суд.

Деталі

Апеляційна палата ВАКС, 10 жовтня, завершила розгляд апеляційних скарг сторони захисту та обвинувачення на вирок ВАКС від 14.11.2024, яким чинного народного депутата України визнано винуватим у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України ( ч. 4 ст. 369 КК України).

Суд першої інстанції призначив покарання вказаній особі у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна та позбавленням права займати посади в державних органах строком на три роки. За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційні скарги сторін без задоволення, а вирок ВАКС - без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду 

- йдеться в повідомленні.

Під час розгляду судом першої інстанції засудженого було оголошено у державний та міжнародний розшук, а заставу розміром 15 млн грн було стягнуто у дохід держави.

Доповнення

У листопаді 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу Андрію Одарченку у підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції.

 У зв'язку з цим Вищий антикорупційний суд арештував народного депутата Андрія Одарченка з можливістю внесення застави обсягом 15 млн грн. Згодом за Одарченка було внесено заставу в розмірі 15 млн грн.

Прокурор САП повідомляла, що нардеп Андрій Одарченко можливо покинув Україну через Закарпаття.

Згодом у САП повідомляли, що Андрій Одарченко втік до Румунії і звернувся навіть до державних органів з заявою про отримання притулку в цій державі.

14 листопада 2024 року ВАКС визнав  Одарченка винним та призначив йому  покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.

Анна Мурашко

Кримінал та НП
Державний кордон України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Румунія
Україна