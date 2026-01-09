Евакуація героїв тривала два тижні: прикордонники “Пастор” і “Корея” 131 день тримали позиції без ротації

Прикордонники зі "Сталевого кордону" з позивними "Пастор" та "Корея" понад чотири місяці утримували позиції без ротації та відбили шість масованих штурмів ворога. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає УНН.

131 день у пеклі без ротації. Ці обличчя має знати кожен. Це прикордонники "Пастор" та "Корея" зі "Сталевого кордону". Вони відбили 6 масованих штурмів, тримаючи ділянку, яку ворог наказав стерти в порох. "Пастор" провів на позиціях 94 дні, "Корея" – 131 день без ротації. "Корея" отримав кулю в бою, але не зробив ні кроку назад, бо своїх не лишають – йдеться у дописі.

Евакуація героїв тривала два тижні та проходила під вогнем.

Їхня евакуація стала окремою спецоперацією під вогнем і тривала цілих два тижні. Сьогодні бійці нарешті видихнули й поїхали на відновлення. Вони не вважають це подвигом. Кажуть: "Просто робили свою роботу". Але саме завдяки такій "роботі" Україна стоїть – повідомляють у ДПСУ.

