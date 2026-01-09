$42.990.27
50.180.25
ukenru
13:30 • 1302 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 2630 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 1396 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 5084 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 2394 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 10742 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 12040 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 13578 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 11840 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 12639 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
Евакуація героїв тривала два тижні: прикордонники “Пастор” і “Корея” 131 день тримали позиції без ротації

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Прикордонники "Пастор" та "Корея" зі "Сталевого кордону" 131 день утримували позиції без ротації. Вони відбили шість масованих штурмів ворога, а їхня евакуація тривала два тижні під вогнем.

Евакуація героїв тривала два тижні: прикордонники “Пастор” і “Корея” 131 день тримали позиції без ротації

Прикордонники зі "Сталевого кордону" з позивними "Пастор" та "Корея" понад чотири місяці утримували позиції без ротації та відбили шість масованих штурмів ворога. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає УНН.

131 день у пеклі без ротації. Ці обличчя має знати кожен. Це прикордонники "Пастор" та "Корея" зі "Сталевого кордону". Вони відбили 6 масованих штурмів, тримаючи ділянку, яку ворог наказав стерти в порох. "Пастор" провів на позиціях 94 дні, "Корея" – 131 день без ротації. "Корея" отримав кулю в бою, але не зробив ні кроку назад, бо своїх не лишають 

– йдеться у дописі.

Евакуація героїв тривала два тижні та проходила під вогнем.

Їхня евакуація стала окремою спецоперацією під вогнем і тривала цілих два тижні. Сьогодні бійці нарешті видихнули й поїхали на відновлення. Вони не вважають це подвигом. Кажуть: "Просто робили свою роботу". Але саме завдяки такій "роботі" Україна стоїть 

– повідомляють у ДПСУ.

На фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення - Генштаб09.01.26, 08:57 • 3160 переглядiв

Алла Кіосак

Україна