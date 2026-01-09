$42.990.27
50.180.25
ukenru
15:56 • 372 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
14:55 • 3852 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 7618 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 10087 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 12122 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 10017 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 10801 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 7130 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 12120 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 13042 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5м/с
84%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів9 січня, 06:46 • 24291 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні9 січня, 07:00 • 34337 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС9 січня, 07:16 • 27064 перегляди
НАТО чи Гренландія? Трамп постав перед нелегким вибором - Politico9 січня, 07:17 • 11954 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви9 січня, 09:56 • 24484 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 52813 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 81183 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 55657 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 78368 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 104599 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Джон Гілі
Емманюель Макрон
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Одеса
Франція
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 56035 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 58572 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 80426 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 98922 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 139581 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)
MIM-104 Patriot

У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження заяв про відставку від Михайла Федорова та Дениса Шмигаля. Федоров обіймав посаду першого віце-прем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації, а Шмигаль — міністра оборони.

У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля

До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку першого віце-прем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова та міністра оборони України Дениса Шмигаля. Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає УНН.

До Верховної Ради України надійшла заява про відставку Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра цифрової трансформації України Михайла Альбертовича Федорова... До Верховної Ради України надійшла заява про відставку Міністра оборони України Дениса Анатолійовича Шмигаля 

- повідомив Стефанчук.

За його словами, парламент розгляне заяви "у визначеному законом порядку найближчим часом".

Нагадаємо

2 січня Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Зеленський обговорив з Федоровим формати роботи Міноборони: за тиждень очікує проєкти рішень05.01.26, 17:28 • 4391 перегляд

Крім того, Зеленський заявив про зміну формату роботи Міністерства оборони і додав, що Денис Шмигаль залишається в команді, йому запропоновано інший важливий напрямок державної роботи.

Антоніна Туманова

Політика
Кабінет Міністрів України
Михайло Федоров
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
Україна
Денис Шмигаль