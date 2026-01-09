У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
Київ • УНН
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження заяв про відставку від Михайла Федорова та Дениса Шмигаля. Федоров обіймав посаду першого віце-прем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації, а Шмигаль — міністра оборони.
До Верховної Ради України надійшла заява про відставку Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра цифрової трансформації України Михайла Альбертовича Федорова... До Верховної Ради України надійшла заява про відставку Міністра оборони України Дениса Анатолійовича Шмигаля
За його словами, парламент розгляне заяви "у визначеному законом порядку найближчим часом".
Нагадаємо
2 січня Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.
Крім того, Зеленський заявив про зміну формату роботи Міністерства оборони і додав, що Денис Шмигаль залишається в команді, йому запропоновано інший важливий напрямок державної роботи.