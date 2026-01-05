Зеленський обговорив з Федоровим формати роботи Міноборони: за тиждень очікує проєкти рішень

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Михайлом Федоровим формат роботи Міністерства оборони України, а також формати змін. За словами Глави держави, за тиждень Федоров представить проєкти рішень, які потрібні, передає УНН.

Обговорили з Михайлом Федоровим формат роботи Міністерства оборони України. Головний принцип – технологічність нашої оборони повинна зберігати життя наших воїнів. Росія в цій війні має одну значну перевагу, а саме можливість тиснути масштабом ударів, масштабом штурмів на Україну. Ми маємо та мусимо відповідати більш активним застосуванням технологій, більш швидким розвитком нових видів зброї, новою тактикою

За його словами, від початку цієї війни Мінцифра була і залишається активним джерелом інновацій для сфери оборони України. Це стосується і розвитку ринку виробників зброї, застосування дронів, сучасного звʼязку. Звісно, Україна абсолютно віддана дипломатії і прагне закінчити якнайшвидше цю війну. Але росія не демонструє аналогічного підходу та затягує агресію. Будемо протидіяти цьому завдяки більшій технологічності й трансформації сфери оборони.

Обговорили формати змін, які Михайло Федоров готується впровадити на посаді міністра оборони України. За тиждень Михайло представить проєкти рішень, які потрібні. Розраховую, що в парламенті підтримають таке посилення

Зеленський додав, що Федоров також доповів про те, як уже реалізуються різні напрями модернізації сфери оборони України. Технологічні рішення вже працюють.

Зокрема, за грудень 2025 року верифіковано та підтверджено на відео вже 35 тисяч знищених окупантів, за листопад було 30 тисяч підтверджених уражень, за жовтень було 26 тисяч уражень. Очевидно, що технології працюють ефективно. Чітко збільшується постачання дронів у війська. Готуємо наші нові особливі формати посилення дронової складової нашого захисту. Слава Україні!