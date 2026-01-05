Українські військові у грудні ліквідували понад 33 тисячі росіян дронами: встановлено рекорд е-Балів
Київ • УНН
Сили безпеки і оборони України ліквідували 33 019 росіян дронами, що є рекордним показником. У грудні 2023 року українські військові уразили 106 859 цілей та 128 систем ППО/РЛС за допомогою безпілотників.
Сили безпеки і оборони ліквідували 33 000 росіян дронами, встановлено рекорд єБалів. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає УНН.
Система Армія дронів.Бонус надає реальні дані з поля бою — кожне ураження має відеопідтвердження. Це дає змогу ухвалювати ефективні управлінські рішення. Водночас підрозділи не лише конкурують у знищенні ворога, а й обмінюють бали за уражені цілі на дрони та іншу техніку в Brave1 Market — на додачу до централізованого постачання
За його словами, такий підхід дає результати. У грудні, як повідомив Федоров, українські військові досягнули кілька рекордних показників, використовуючи безпілотні системи:
🔸106 859 уражених цілей — на 31% більше, ніж у листопаді;
🔸33 019 уражень особового складу — цей показник зростає щомісяця;
🔸128 уражених систем ППО та РЛС — це історичний максимум.
До двадцятки найефективніших підрозділів, за даними глави Мінцифри, за знищенням ворожих цілей дронами увійшли:
🔹414 ОБр БПС Птахи Мадяра;
🔹ЦСО А СБУ;
🔹ГВ БАС Фенікс;
🔹Lasar’s group HГУ;
🔹412 ОБр БпС NEMESIS;
🔹427 ОБр БпС Рарог;
🔹20 ОБр БпС К-2;
🔹3 ОШБр;
🔹429 ОП БпС Ахіллес;
🔹ББС 63 ОМБр;
🔹39 ЗРП;
🔹59 ОШБр БпС;
🔹92 ОШБр;
🔹411 оп БПС;
🔹28 ОМБр;
🔹95 ОДШБр;
🔹77 ОАЕМБр;
🔹РУБПаК 23 оброгп НГУ;
🔹3 БрОП "Спартан";
🔹ГУР.
