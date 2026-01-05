Українські військові у грудні ліквідували понад 33 тисячі росіян дронами: встановлено рекорд е-Балів

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
14:42 • 1114 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 7726 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 11167 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 15895 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
09:38 • 27730 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 81518 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 63159 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 88946 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 95649 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 66912 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1м/с
76%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес5 січня, 05:49 • 54981 перегляди
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвиткуPhoto09:55 • 13771 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні11:49 • 18525 перегляди
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться12:22 • 7944 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 16268 перегляди
Публікації
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
14:05 • 7744 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 16546 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 81537 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 148713 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 166199 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Василь Малюк
Кирило Буданов
Блогери
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Село
Харків
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 47432 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 42253 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 40227 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 48576 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 93932 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Українські військові у грудні ліквідували понад 33 тисячі росіян дронами: встановлено рекорд е-Балів

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Сили безпеки і оборони України ліквідували 33 019 росіян дронами, що є рекордним показником. У грудні 2023 року українські військові уразили 106 859 цілей та 128 систем ППО/РЛС за допомогою безпілотників.

Українські військові у грудні ліквідували понад 33 тисячі росіян дронами: встановлено рекорд е-Балів

Сили безпеки і оборони ліквідували 33 000 росіян дронами, встановлено рекорд єБалів. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає УНН.

Система Армія дронів.Бонус надає реальні дані з поля бою — кожне ураження має відеопідтвердження. Це дає змогу ухвалювати ефективні управлінські рішення. Водночас підрозділи не лише конкурують у знищенні ворога, а й обмінюють бали за уражені цілі на дрони та іншу техніку в Brave1 Market — на додачу до централізованого постачання 

- повідомив Федоров.

За його словами, такий підхід дає результати. У грудні, як повідомив Федоров, українські військові досягнули кілька рекордних показників, використовуючи безпілотні системи:

🔸106 859 уражених цілей — на 31% більше, ніж у листопаді; 

🔸33 019 уражень особового складу — цей показник зростає щомісяця;

🔸128 уражених систем ППО та РЛС — це історичний максимум.

До двадцятки найефективніших підрозділів, за даними глави Мінцифри, за знищенням ворожих цілей дронами увійшли:

🔹414 ОБр БПС Птахи Мадяра;

🔹ЦСО А СБУ;

🔹ГВ БАС Фенікс;

🔹Lasar’s group HГУ;

🔹412 ОБр БпС NEMESIS;

🔹427 ОБр БпС Рарог;

🔹20 ОБр БпС К-2;

🔹3 ОШБр;

🔹429 ОП БпС Ахіллес;

🔹ББС 63 ОМБр;

🔹39 ЗРП;

🔹59 ОШБр БпС;

🔹92 ОШБр;

🔹411 оп БПС;

🔹28 ОМБр;

🔹95 ОДШБр;

🔹77 ОАЕМБр; 

🔹РУБПаК 23 оброгп НГУ; 

🔹3 БрОП "Спартан";

🔹ГУР.

Amazon для війни: підрозділи Сил оборони придбали за е-Бали на Brave1 Market товарів на 8,5 млрд гривень05.12.25, 14:30 • 3610 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Brave1
Михайло Федоров
Служба безпеки України