11:17 • 6130 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
08:37 • 10181 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
07:29 • 16711 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 30389 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 40744 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 36245 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 60718 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 34110 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 56836 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24528 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Amazon для війни: підрозділи Сил оборони придбали за е-Бали на Brave1 Market товарів на 8,5 млрд гривень

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Підрозділи Сил оборони використали е-Бали для придбання 148 тисяч товарів на суму 8,5 мільярда гривень через Brave1 Market. Цей маркетплейс, інтегрований з Армією дронів, пропонує понад 200 товарів, включаючи БпЛА, НРК та РЕБ, з доставкою за 10-20 днів.

Amazon для війни: підрозділи Сил оборони придбали за е-Бали на Brave1 Market товарів на 8,5 млрд гривень

Підрозділи Сил оборони придбали за е-Бали на Brave1 Market 148 тисяч товарів на 8,5 мільярда гривень. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає УНН.

Цього року ми запустили Brave1 Market — Amazon для війни. Це найбільший маркетплейс українських оборонних технологій для фронту, на якому вже можна знайти 2 600 розробок. Ми інтегрували Brave1 Market з програмою Армія дронів. Бонус, щоб підрозділи могли замовляти потрібні товари за е-Бали. Військові вже замовили через Brave1 Market 148 тисяч товарів на суму 8,5 мільярда гривень. Зараз за е-Бали можна придбати 200+ товарів: БпЛА, НРК, РЕБ 

- повідомив Федоров.

За його словами, на маркетплейсі вже доступний окремий розділ з 800+ компонентами. Незабаром деякі з них можна буде придбати за е-Бали.

Ми активно розвиваємо цю індустрію та запускаємо грантову програму, щоб військові оперативно отримували потрібні технології. Завдяки співпраці з Міноборони придбані за е-Бали товари підрозділи отримують уже за 10–20 днів безпосередньо від виробників 

- резюмував глава Мінцифри.

Здатні долати РЕБ на 40+км: Brave1 завершив випробування ударних дронів-камікадзе15.09.25, 12:36 • 2884 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Brave1
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
Безпілотний літальний апарат