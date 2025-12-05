Amazon для війни: підрозділи Сил оборони придбали за е-Бали на Brave1 Market товарів на 8,5 млрд гривень

Підрозділи Сил оборони придбали за е-Бали на Brave1 Market 148 тисяч товарів на 8,5 мільярда гривень. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає УНН.

Цього року ми запустили Brave1 Market — Amazon для війни. Це найбільший маркетплейс українських оборонних технологій для фронту, на якому вже можна знайти 2 600 розробок. Ми інтегрували Brave1 Market з програмою Армія дронів. Бонус, щоб підрозділи могли замовляти потрібні товари за е-Бали. Військові вже замовили через Brave1 Market 148 тисяч товарів на суму 8,5 мільярда гривень. Зараз за е-Бали можна придбати 200+ товарів: БпЛА, НРК, РЕБ - повідомив Федоров.

За його словами, на маркетплейсі вже доступний окремий розділ з 800+ компонентами. Незабаром деякі з них можна буде придбати за е-Бали.

Ми активно розвиваємо цю індустрію та запускаємо грантову програму, щоб військові оперативно отримували потрібні технології. Завдяки співпраці з Міноборони придбані за е-Бали товари підрозділи отримують уже за 10–20 днів безпосередньо від виробників - резюмував глава Мінцифри.

