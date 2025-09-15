Здатні долати РЕБ на 40+км: Brave1 завершив випробування ударних дронів-камікадзе

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
05:44 • 15848 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 16412 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 18687 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 26488 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 50752 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 69866 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 104305 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86348 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84533 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46988 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.1м/с
44%
754мм
Популярнi новини
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto15 вересня, 00:48 • 15281 перегляди
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху15 вересня, 02:27 • 10498 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО15 вересня, 02:59 • 12609 перегляди
Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози03:58 • 5872 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13 • 14064 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 1028 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 4052 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 15856 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 16777 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 95289 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Руслан Кравченко
Кім Чен Ин
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Румунія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 2616 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина07:06 • 4460 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 22185 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 28847 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 77855 перегляди
Актуальне
Starlink
Forbes
Financial Times
The Guardian
Fox News

Здатні долати РЕБ на 40+км: Brave1 завершив випробування ударних дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Кластер Brave1 успішно провів фінальні випробування ударних дронів-камікадзе з дальністю 40+км, які здатні долати ворожі РЕБ. Це відкриває новий рівень ураження ворога далеко за лінією фронту, як повідомив віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

Здатні долати РЕБ на 40+км: Brave1 завершив випробування ударних дронів-камікадзе

Кластер для розвитку військових технологій Brave1 провів фінальні випробування ударних дронів-камікадзе з дальністю 40+км. Про це повідомив у Telegram віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Ці ударні дрони з дальністю 40+км здатні долати ворожі РЕБ. Як зазначив Федоров, це новий рівень ураження ворога далеко за лінією фронту.

Ударні дрони стають дешевим і практичним рішенням для фронту - доступні у виробництві та легко масштабуються. Вони допомагають досягти точних ударів на відстанях 40, 50 і навіть більше кілометрів, не залишаючи ворогу шансів

 - написав міністр.

Він додав: попереду будуть бойові випробування, а масове застосування ударних дронів-камікадзе на полі бою буде прискорено.

Нагадаємо

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що військові отримуватимуть засоби радіо-електронної боротьби. Це відбуватиметься у рамках програми "Армія Дронів Бонус".

Євген Устименко

Війна в УкраїніТехнології
Brave1
Михайло Федоров
Україна
Денис Шмигаль