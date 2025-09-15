Здатні долати РЕБ на 40+км: Brave1 завершив випробування ударних дронів-камікадзе
Київ • УНН
Кластер для розвитку військових технологій Brave1 провів фінальні випробування ударних дронів-камікадзе з дальністю 40+км. Про це повідомив у Telegram віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
Ці ударні дрони з дальністю 40+км здатні долати ворожі РЕБ. Як зазначив Федоров, це новий рівень ураження ворога далеко за лінією фронту.
Ударні дрони стають дешевим і практичним рішенням для фронту - доступні у виробництві та легко масштабуються. Вони допомагають досягти точних ударів на відстанях 40, 50 і навіть більше кілометрів, не залишаючи ворогу шансів
Він додав: попереду будуть бойові випробування, а масове застосування ударних дронів-камікадзе на полі бою буде прискорено.
Нагадаємо
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що військові отримуватимуть засоби радіо-електронної боротьби. Це відбуватиметься у рамках програми "Армія Дронів Бонус".