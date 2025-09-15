Способны преодолевать РЭБ на 40+км: Brave1 завершил испытания ударных дронов-камикадзе
Киев • УНН
Кластер Brave1 успешно провел финальные испытания ударных дронов-камикадзе с дальностью 40+км, способных преодолевать вражеские РЭБ. Это открывает новый уровень поражения врага далеко за линией фронта, как сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.
Кластер по развитию военных технологий Brave1 провел финальные испытания ударных дронов-камикадзе с дальностью 40+км. Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Подробности
Эти ударные дроны с дальностью 40+км способны преодолевать вражеские РЭБ. Как отметил Федоров, это новый уровень поражения врага далеко за линией фронта.
Ударные дроны становятся дешевым и практичным решением для фронта - доступны в производстве и легко масштабируются. Они помогают достичь точных ударов на расстояниях 40, 50 и даже более километров, не оставляя врагу шансов
Он добавил: впереди будут боевые испытания, а массовое применение ударных дронов-камикадзе на поле боя будет ускорено.
Напомним
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что военные будут получать средства радиоэлектронной борьбы. Это будет происходить в рамках программы "Армия Дронов Бонус".