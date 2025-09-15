$41.310.00
Эксклюзив
05:44 • 15947 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 16530 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 18764 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 26560 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 50814 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 69886 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104322 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86364 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84545 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46996 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Способны преодолевать РЭБ на 40+км: Brave1 завершил испытания ударных дронов-камикадзе

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Кластер Brave1 успешно провел финальные испытания ударных дронов-камикадзе с дальностью 40+км, способных преодолевать вражеские РЭБ. Это открывает новый уровень поражения врага далеко за линией фронта, как сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.

Способны преодолевать РЭБ на 40+км: Brave1 завершил испытания ударных дронов-камикадзе

Кластер по развитию военных технологий Brave1 провел финальные испытания ударных дронов-камикадзе с дальностью 40+км. Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Подробности

Эти ударные дроны с дальностью 40+км способны преодолевать вражеские РЭБ. Как отметил Федоров, это новый уровень поражения врага далеко за линией фронта.

Ударные дроны становятся дешевым и практичным решением для фронта - доступны в производстве и легко масштабируются. Они помогают достичь точных ударов на расстояниях 40, 50 и даже более километров, не оставляя врагу шансов

 - написал министр.

Он добавил: впереди будут боевые испытания, а массовое применение ударных дронов-камикадзе на поле боя будет ускорено.

Напомним

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что военные будут получать средства радиоэлектронной борьбы. Это будет происходить в рамках программы "Армия Дронов Бонус".

Евгений Устименко

Война в УкраинеТехнологии
Brave1
Михаил Федоров
Украина
Денис Шмыгаль