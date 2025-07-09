Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1160 оккупантов и более 300 единиц техники

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали более 1160 российских военных и уничтожили более 300 единиц техники. Также, на Херсонском направлении испытали новый тип вооружения.