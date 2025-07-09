Ударный дрон Bulava, разработанный в Украине, уже используется на фронте, демонстрируя превосходство над российским "Ланцетом",
поражая ключевые цели и передавая видеоподтверждение.
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали более 1160 российских военных и уничтожили более 300 единиц техники. Также,
на Херсонском направлении испытали новый тип вооружения.
На Херсонском направлении успешно испытан новый тип вооружения от Brave1. Вражеский опорный пункт был уничтожен боеприпасом весом
более 100 кг.