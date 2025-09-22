Украина и Нидерланды объединяют усилия для создания технологий, которые изменят ход войны - Минцифры
Украина будет сотрудничать с крупнейшим исследовательским институтом Нидерландов TNO для разработки прорывных военных технологий. Кластер Brave1 подписал меморандум о партнерстве, привлекая тысячи ученых и инженеров.
Подробности
Развитие сотрудничества с европейскими партнерами в научно-исследовательской сфере - это путь к новым прорывным инновациям для поля боя. Мы уже имеем кейсы, когда украинские инженеры вместе с международным научным сообществом создали технологии, которые очень скоро изменят ход войны
Компания Brave1, являющаяся кластером для развития военных технологий в Украине и основанная Министерством цифровой трансформации, подписала меморандум о партнерстве с исследовательским институтом TNO, что стало первым международным R&D-сотрудничеством для этого украинского кластера.
В рамках сотрудничества планируется привлечение тысяч ученых и инженеров по направлениям искусственного интеллекта, противодействия воздушным угрозам, разработки радаров и БПЛА.
Особое внимание будет уделяться обмену экспертизой и созданию совместных исследовательских проектов, которых сейчас не хватает Украине. Кроме того, планируется тестирование продуктов и прототипов, разработанных учеными института.
Такие партнерства критически важны для развития украинской defense tech-экосистемы: они позволяют расширять мощности и быстрее создавать технологии-геймченджеры
