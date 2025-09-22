$41.250.00
Украина и Нидерланды объединяют усилия для создания технологий, которые изменят ход войны - Минцифры

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Украина будет сотрудничать с крупнейшим исследовательским институтом Нидерландов TNO для разработки прорывных военных технологий. Кластер Brave1 подписал меморандум о партнерстве, привлекая тысячи ученых и инженеров.

Украина и Нидерланды объединяют усилия для создания технологий, которые изменят ход войны - Минцифры

Украина будет сотрудничать с крупнейшим исследовательским институтом Нидерландов TNO и будет искать и разрабатывать прорывные технологии для военных нужд. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Подробности

Развитие сотрудничества с европейскими партнерами в научно-исследовательской сфере - это путь к новым прорывным инновациям для поля боя. Мы уже имеем кейсы, когда украинские инженеры вместе с международным научным сообществом создали технологии, которые очень скоро изменят ход войны

- подчеркнул Федоров.

Компания Brave1, являющаяся кластером для развития военных технологий в Украине и основанная Министерством цифровой трансформации, подписала меморандум о партнерстве с исследовательским институтом TNO, что стало первым международным R&D-сотрудничеством для этого украинского кластера.

Украина получит от Google $1,5 млн инвестиций на развитие цифрового образования - Минцифры11.09.25, 15:02 • 2308 просмотров

В рамках сотрудничества планируется привлечение тысяч ученых и инженеров по направлениям искусственного интеллекта, противодействия воздушным угрозам, разработки радаров и БПЛА.

Особое внимание будет уделяться обмену экспертизой и созданию совместных исследовательских проектов, которых сейчас не хватает Украине. Кроме того, планируется тестирование продуктов и прототипов, разработанных учеными института.

Такие партнерства критически важны для развития украинской defense tech-экосистемы: они позволяют расширять мощности и быстрее создавать технологии-геймченджеры

- подчеркнул Федоров.

Украина стремится обеспечить 98% населения качественным мобильным интернетом к 2030 году - Минцифры04.09.25, 15:47 • 3011 просмотров

Степан Гафтко

