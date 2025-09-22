Україна та Нідерланди об'єднують зусилля для створення технологій, що змінять хід війни - Мінцифри

$41.250.00
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
11:53 • 12070 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
11:25 • 19991 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 36274 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 38406 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 24027 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30 • 39810 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 23155 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 33787 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47796 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Популярнi новини
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язку
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 18974 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 20005 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України09:32 • 36292 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 38421 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 39817 перегляди
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 18974 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 8818 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 30832 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 83721 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 106499 перегляди
Україна та Нідерланди об'єднують зусилля для створення технологій, що змінять хід війни - Мінцифри

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Україна співпрацюватиме з найбільшим дослідницьким інститутом Нідерландів TNO для розробки проривних військових технологій. Кластер Brave1 підписав меморандум про партнерство, залучаючи тисячі науковців та інженерів.

Україна та Нідерланди об'єднують зусилля для створення технологій, що змінять хід війни - Мінцифри

Україна буде співпрацювати із найбільшим дослідницьким інститутом Нідерландів TNO та буде шукати та розробляти проривні технології для військових потреб. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.

Деталі

Розвиток співпраці з європейськими партнерами в науково-дослідній сфері - це шлях до нових проривних інновацій для поля бою. Ми вже маємо кейси, коли українські інженери разом з міжнародною науковою спільнотою створили технології, які дуже скоро змінять хід війни

- наголосив Федоров.

Компанія Brave1, яка є кластером для розвитку військових технологій в Україн і заснована Міністерством цифрової трансформації, підписала меморандум про партнерство з дослідницьким інститутом TNO, що стало першим міжнародним R&D-співробітництвом для цього українського кластера.

Україна отримає від Google $1,5 млн інвестицій на розвиток цифрової освіти - Мінцифри11.09.25, 15:02 • 2308 переглядiв

В межах співпраці планується залучення тисяч науковців та інженерів із напрямів штучного інтелекту, протидії повітряним загрозам, розробки радарів та БпЛА.

Особлива увага приділятиметься обміну експертизою та створенню спільних дослідницьких проєктів, яких наразі бракує Україні. Крім того, планується тестування продуктів і прототипів, розроблених вченими інституту.

Такі партнерства критично важливі для розвитку української defense tech-екосистеми: вони дозволяють розширювати потужності та швидше створювати технології-геймченджери

- підкреслив Федоров.

Україна прагне забезпечити 98% населення якісним мобільним інтернетом до 2030 року - Мінцифри04.09.25, 15:47 • 3011 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
Brave1
Михайло Федоров
Нідерланди
Україна
Google