Україна та Нідерланди об'єднують зусилля для створення технологій, що змінять хід війни - Мінцифри
Київ • УНН
Україна співпрацюватиме з найбільшим дослідницьким інститутом Нідерландів TNO для розробки проривних військових технологій. Кластер Brave1 підписав меморандум про партнерство, залучаючи тисячі науковців та інженерів.
Україна буде співпрацювати із найбільшим дослідницьким інститутом Нідерландів TNO та буде шукати та розробляти проривні технології для військових потреб. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
Деталі
Розвиток співпраці з європейськими партнерами в науково-дослідній сфері - це шлях до нових проривних інновацій для поля бою. Ми вже маємо кейси, коли українські інженери разом з міжнародною науковою спільнотою створили технології, які дуже скоро змінять хід війни
Компанія Brave1, яка є кластером для розвитку військових технологій в Україн і заснована Міністерством цифрової трансформації, підписала меморандум про партнерство з дослідницьким інститутом TNO, що стало першим міжнародним R&D-співробітництвом для цього українського кластера.
В межах співпраці планується залучення тисяч науковців та інженерів із напрямів штучного інтелекту, протидії повітряним загрозам, розробки радарів та БпЛА.
Особлива увага приділятиметься обміну експертизою та створенню спільних дослідницьких проєктів, яких наразі бракує Україні. Крім того, планується тестування продуктів і прототипів, розроблених вченими інституту.
Такі партнерства критично важливі для розвитку української defense tech-екосистеми: вони дозволяють розширювати потужності та швидше створювати технології-геймченджери
