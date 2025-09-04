Україна прагне забезпечити 98% населення якісним мобільним інтернетом до 2030 року - Мінцифри
Мінцифри та оператори працюють над розширенням покриття та покращенням якості зв'язку. До 2026 року всі міжнародні та національні дороги отримають якісний 4G-зв'язок.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про зустріч із керівниками найбільших мобільних операторів України - Kyivstar, Vodafone та lifecell. Головна тема перемовин - розширення покриття та покращення якості зв’язку в умовах війни. Про це Федоров повідомив у себе в Телеграм, пише УНН.
За словами міністра, попри обстріли, відключення світла та інші виклики, оператори продовжують будувати нові вежі, відновлювати пошкоджені мережі та залучати інвестиції.
Федоров підкреслив, що уряд спільно з компаніями працює над усуненням бюрократичних бар’єрів, аби прискорити будівництво інфраструктури.
До кінця 2026 року оператори повинні покрити всі міжнародні та національні дороги якісним 4G-зв’язком – зараз багато де на дорогах зв’язку немає. Для цього ми законодавчо прибираємо бюрократію, щоб пришвидшувати погодження
Серед проблемних напрямів він назвав мобільний зв’язок у поїздах, проте вже діють кілька проєктів, які мають покращити ситуацію найближчим часом.
Окрема стратегічна мета – забезпечити 98% населення України якісним мобільним інтернетом до 2030 року.
Продовжуємо працювати разом із мобільними операторами, щоб ви завжди залишалися на зв’язку. Дякую операторам за розбудову телеком-інфраструктури
