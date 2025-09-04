$41.370.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна прагне забезпечити 98% населення якісним мобільним інтернетом до 2030 року - Мінцифри

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Мінцифри та оператори працюють над розширенням покриття та покращенням якості зв'язку. До 2026 року всі міжнародні та національні дороги отримають якісний 4G-зв'язок.

Україна прагне забезпечити 98% населення якісним мобільним інтернетом до 2030 року - Мінцифри

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про зустріч із керівниками найбільших мобільних операторів України - Kyivstar, Vodafone та lifecell. Головна тема перемовин - розширення покриття та покращення якості зв’язку в умовах війни. Про це Федоров повідомив у себе в Телеграм, пише УНН.

Деталі

За словами міністра, попри обстріли, відключення світла та інші виклики, оператори продовжують будувати нові вежі, відновлювати пошкоджені мережі та залучати інвестиції.

Окупанти продовжили обмеження мобільного інтернету на Луганщині: стала відома причина04.09.25, 12:23 • 2288 переглядiв

Федоров підкреслив, що уряд спільно з компаніями працює над усуненням бюрократичних бар’єрів, аби прискорити будівництво інфраструктури.

До кінця 2026 року оператори повинні покрити всі міжнародні та національні дороги якісним 4G-зв’язком – зараз багато де на дорогах зв’язку немає. Для цього ми законодавчо прибираємо бюрократію, щоб пришвидшувати погодження

– заявив міністр.

Серед проблемних напрямів він назвав мобільний зв’язок у поїздах, проте вже діють кілька проєктів, які мають покращити ситуацію найближчим часом.

Окрема стратегічна мета – забезпечити 98% населення України якісним мобільним інтернетом до 2030 року.

Продовжуємо працювати разом із мобільними операторами, щоб ви завжди залишалися на зв’язку. Дякую операторам за розбудову телеком-інфраструктури

- наголосив міністр.

Україна тестує Direct to Cell: супутниковий зв'язок буде доступним у будь-якій точці країни18.08.25, 21:04 • 3487 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоТехнології
Електроенергія
Михайло Федоров
Київстар
Україна