Україна прагне забезпечити 98% населення якісним мобільним інтернетом до 2030 року - Мінцифри

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про зустріч із керівниками найбільших мобільних операторів України - Kyivstar, Vodafone та lifecell. Головна тема перемовин - розширення покриття та покращення якості зв’язку в умовах війни. Про це Федоров повідомив у себе в Телеграм, пише УНН.

За словами міністра, попри обстріли, відключення світла та інші виклики, оператори продовжують будувати нові вежі, відновлювати пошкоджені мережі та залучати інвестиції.

Федоров підкреслив, що уряд спільно з компаніями працює над усуненням бюрократичних бар’єрів, аби прискорити будівництво інфраструктури.

До кінця 2026 року оператори повинні покрити всі міжнародні та національні дороги якісним 4G-зв’язком – зараз багато де на дорогах зв’язку немає. Для цього ми законодавчо прибираємо бюрократію, щоб пришвидшувати погодження