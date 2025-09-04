$41.370.01
Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"
08:49 • 1424 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 3992 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 4192 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
05:20 • 21796 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 35150 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 38297 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 36621 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 64964 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 27378 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 64964 перегляди
Окупанти продовжили обмеження мобільного інтернету на Луганщині: стала відома причина

Київ • УНН

 • 18 перегляди

На окупованій частині Луганської області росіяни продовжили обмеження швидкості мобільного інтернету. Місцева окупаційна "влада" пояснює це "ситуацією з безпекою" і не уточнює термінів відновлення.

Окупанти продовжили обмеження мобільного інтернету на Луганщині: стала відома причина

На окупованій частині Луганської області росіяни і їхні посібники продовжили обмеження швидкості мобільного інтернету. Про це повідомив у Telegram журналіст, автор видання "Реальна газета. Донбас" Андрій Діхтяренко, передає УНН.

Деталі

Окупанти ще в червні запровадили обмеження швидкості мобільного інтернету, пояснюючи це "ситуацією з безпекою". Місцева окупаційна "влада" заявила, що з 1 вересня дія заходів продовжена "до отримання розпорядження про їх скасування".

Водночас так званий "оператор мобільного зв’язку"окупованої Луганщини не уточнює, коли саме може бути відновлено повноцінну роботу мобільного інтернету.

Нагадаємо

російські окупанти на тимчасово окупованій Луганщині відбирають автомобілі у місцевих жителів. Це робиться під виглядом "судових рішень": насправді транспорт забирають для потреб російської окупаційної армії.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніТехнології
Луганська область