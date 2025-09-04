Окупанти продовжили обмеження мобільного інтернету на Луганщині: стала відома причина
Київ • УНН
На окупованій частині Луганської області росіяни продовжили обмеження швидкості мобільного інтернету. Місцева окупаційна "влада" пояснює це "ситуацією з безпекою" і не уточнює термінів відновлення.
На окупованій частині Луганської області росіяни і їхні посібники продовжили обмеження швидкості мобільного інтернету. Про це повідомив у Telegram журналіст, автор видання "Реальна газета. Донбас" Андрій Діхтяренко, передає УНН.
Деталі
Окупанти ще в червні запровадили обмеження швидкості мобільного інтернету, пояснюючи це "ситуацією з безпекою". Місцева окупаційна "влада" заявила, що з 1 вересня дія заходів продовжена "до отримання розпорядження про їх скасування".
Водночас так званий "оператор мобільного зв’язку"окупованої Луганщини не уточнює, коли саме може бути відновлено повноцінну роботу мобільного інтернету.
Нагадаємо
російські окупанти на тимчасово окупованій Луганщині відбирають автомобілі у місцевих жителів. Це робиться під виглядом "судових рішень": насправді транспорт забирають для потреб російської окупаційної армії.