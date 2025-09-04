Оккупанты продлили ограничения мобильного интернета на Луганщине: стала известна причина

$41.370.01
48.200.03
ukenru
08:52 • 1204 просмотра
Зеленский прибыл в Елисейский дворец: начинается встреча "Коалиции желающих"
08:49 • 1502 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
08:13 • 4056 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05 • 4254 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
05:20 • 21838 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 35161 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 38303 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 36625 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 64978 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 27381 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.7м/с
52%
753мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 270189 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 262710 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 260036 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 253428 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 17846 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 252 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto07:53 • 4600 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
05:20 • 21847 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 27373 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 64981 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Париж
Государственная граница Украины
Китай
Реклама
УНН Lite
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 252 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto07:43 • 2720 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 12423 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 14675 просмотра
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 20253 сентября, 13:20 • 17454 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
Вашингтон Пост
Тесла Модель Y
BFM TV

Оккупанты продлили ограничения мобильного интернета на Луганщине: стала известна причина

Киев • УНН

 • 72 просмотра

На оккупированной части Луганской области россияне продлили ограничение скорости мобильного интернета. Местная оккупационная "власть" объясняет это "ситуацией с безопасностью" и не уточняет сроков восстановления.

Оккупанты продлили ограничения мобильного интернета на Луганщине: стала известна причина

На оккупированной части Луганской области россияне и их пособники продлили ограничение скорости мобильного интернета. Об этом сообщил в Telegram журналист, автор издания "Реальная газета. Донбасс" Андрей Дихтяренко, передает УНН.

Детали

Оккупанты еще в июне ввели ограничение скорости мобильного интернета, объясняя это "ситуацией с безопасностью". Местные оккупационные "власти" заявили, что с 1 сентября действие мер продлено "до получения распоряжения об их отмене".

В то же время так называемый "оператор мобильной связи" оккупированной Луганщины не уточняет, когда именно может быть возобновлена полноценная работа мобильного интернета.

Напомним

российские оккупанты на временно оккупированной Луганщине отбирают автомобили у местных жителей. Это делается под видом "судебных решений": на самом деле транспорт забирают для нужд российской оккупационной армии.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеТехнологии
Луганская область