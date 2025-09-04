Оккупанты продлили ограничения мобильного интернета на Луганщине: стала известна причина

На оккупированной части Луганской области россияне и их пособники продлили ограничение скорости мобильного интернета. Об этом сообщил в Telegram журналист, автор издания "Реальная газета. Донбасс" Андрей Дихтяренко, передает УНН.

Детали

Оккупанты еще в июне ввели ограничение скорости мобильного интернета, объясняя это "ситуацией с безопасностью". Местные оккупационные "власти" заявили, что с 1 сентября действие мер продлено "до получения распоряжения об их отмене".

В то же время так называемый "оператор мобильной связи" оккупированной Луганщины не уточняет, когда именно может быть возобновлена полноценная работа мобильного интернета.

Напомним

российские оккупанты на временно оккупированной Луганщине отбирают автомобили у местных жителей. Это делается под видом "судебных решений": на самом деле транспорт забирают для нужд российской оккупационной армии.