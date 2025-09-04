Оккупанты продлили ограничения мобильного интернета на Луганщине: стала известна причина
Киев • УНН
На оккупированной части Луганской области россияне продлили ограничение скорости мобильного интернета. Местная оккупационная "власть" объясняет это "ситуацией с безопасностью" и не уточняет сроков восстановления.
На оккупированной части Луганской области россияне и их пособники продлили ограничение скорости мобильного интернета. Об этом сообщил в Telegram журналист, автор издания "Реальная газета. Донбасс" Андрей Дихтяренко, передает УНН.
Детали
Оккупанты еще в июне ввели ограничение скорости мобильного интернета, объясняя это "ситуацией с безопасностью". Местные оккупационные "власти" заявили, что с 1 сентября действие мер продлено "до получения распоряжения об их отмене".
В то же время так называемый "оператор мобильной связи" оккупированной Луганщины не уточняет, когда именно может быть возобновлена полноценная работа мобильного интернета.
Напомним
российские оккупанты на временно оккупированной Луганщине отбирают автомобили у местных жителей. Это делается под видом "судебных решений": на самом деле транспорт забирают для нужд российской оккупационной армии.