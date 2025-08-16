Окупанти на Луганщині вилучають авто українців під виглядом "судових рішень" - ЦНС

Окупанти на тимчасово окупованих територіях Луганської області відбирають у місцевих жителів автомобілі під виглядом "судових рішень". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що, зокрема, у Кадіївці так званий "суд лнр" конфіскував Audi A4 у цивільного мешканця.

Додатковий тиск - вимога кремля до 1 січня 2026 року обміняти українські водійські посвідчення та техпаспорти на російські. Формально часу ще багато, але на практиці українські документи вже зараз стають приводом для вилучення авто