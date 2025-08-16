Окупанти на Луганщині вилучають авто українців під виглядом "судових рішень" - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях Луганської області окупанти відбирають автомобілі у місцевих жителів. Це відбувається під виглядом "судових рішень", готуючи цивільний транспорт для потреб армії рф.
Окупанти на тимчасово окупованих територіях Луганської області відбирають у місцевих жителів автомобілі під виглядом "судових рішень". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що, зокрема, у Кадіївці так званий "суд лнр" конфіскував Audi A4 у цивільного мешканця.
Додатковий тиск - вимога кремля до 1 січня 2026 року обміняти українські водійські посвідчення та техпаспорти на російські. Формально часу ще багато, але на практиці українські документи вже зараз стають приводом для вилучення авто
У ЦНС називають такі дії окупантів черговим елементом грабунку населення та підготовки цивільного транспорту для потреб російської армії.
Нагадаємо
В окупованих Макіївці та Донецьку воду подають лише 3 години раз на 3 доби, що призвело до гуманітарної катастрофи.
Також повідомлялося, що російські "археологи" незаконно проводять розкопки в окупованому Криму, викрадаючи артефакти та фальсифікуючи історію.
