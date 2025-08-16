$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 16180 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 25903 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 20609 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 19374 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 22381 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 93306 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 148149 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 81770 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 140656 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55847 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Окупанти на Луганщині вилучають авто українців під виглядом "судових рішень" - ЦНС

Київ • УНН

 • 102 перегляди

На тимчасово окупованих територіях Луганської області окупанти відбирають автомобілі у місцевих жителів. Це відбувається під виглядом "судових рішень", готуючи цивільний транспорт для потреб армії рф.

Окупанти на Луганщині вилучають авто українців під виглядом "судових рішень" - ЦНС

Окупанти на тимчасово окупованих територіях Луганської області відбирають у місцевих жителів автомобілі під виглядом "судових рішень". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, зокрема, у Кадіївці так званий "суд лнр" конфіскував Audi A4 у цивільного мешканця.

Додатковий тиск - вимога кремля до 1 січня 2026 року обміняти українські водійські посвідчення та техпаспорти на російські. Формально часу ще багато, але на практиці українські документи вже зараз стають приводом для вилучення авто

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС називають такі дії окупантів черговим елементом грабунку населення та підготовки цивільного транспорту для потреб російської армії.

Нагадаємо

В окупованих Макіївці та Донецьку воду подають лише 3 години раз на 3 доби, що призвело до гуманітарної катастрофи.

Також повідомлялося, що  російські "археологи" незаконно проводять розкопки в окупованому Криму, викрадаючи артефакти та фальсифікуючи історію.

росіяни вивезли з ТОТ України 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю - ЦНС14.08.25, 13:43 • 3154 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна
Луганська область
Audi
Макіївка
Крим
Донецьк