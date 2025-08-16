Оккупанты в Луганской области изымают авто украинцев под видом "судебных решений" - ЦНС

Оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области отбирают у местных жителей автомобили под видом "судебных решений". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, в частности, в Кадиевке так называемый "суд лнр" конфисковал Audi A4 у гражданского жителя.

Дополнительное давление - требование кремля до 1 января 2026 года обменять украинские водительские удостоверения и техпаспорта на российские. Формально времени еще много, но на практике украинские документы уже сейчас становятся поводом для изъятия авто - говорится в сообщении.

В ЦНС называют такие действия оккупантов очередным элементом грабежа населения и подготовки гражданского транспорта для нужд российской армии.

Напомним

В оккупированных Макеевке и Донецке воду подают лишь 3 часа раз в 3 суток, что привело к гуманитарной катастрофе.

Также сообщалось, что российские "археологи" незаконно проводят раскопки в оккупированном Крыму, похищая артефакты и фальсифицируя историю.

россияне вывезли с ВОТ Украины 2,5 млн тонн пшеницы нового урожая - ЦНС