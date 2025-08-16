Оккупанты в Луганской области изымают авто украинцев под видом "судебных решений" - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Луганской области оккупанты отбирают автомобили у местных жителей. Это происходит под видом "судебных решений", готовя гражданский транспорт для нужд армии РФ.
Отмечается, что, в частности, в Кадиевке так называемый "суд лнр" конфисковал Audi A4 у гражданского жителя.
Дополнительное давление - требование кремля до 1 января 2026 года обменять украинские водительские удостоверения и техпаспорта на российские. Формально времени еще много, но на практике украинские документы уже сейчас становятся поводом для изъятия авто
В ЦНС называют такие действия оккупантов очередным элементом грабежа населения и подготовки гражданского транспорта для нужд российской армии.
