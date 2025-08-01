росіяни грабують історію під виглядом археології
Київ • УНН
російські "археологи" незаконно проводять розкопки в окупованому Криму, викрадаючи артефакти та фальсифікуючи історію. Подібні "експедиції" готуються на Херсонщині з метою привласнення українського минулого.
На тимчасово окупованих територіях Криму російські "археологи" незаконно проводять розкопки з метою викрадення артефактів та фальсифікації історії. Схожі "експедиції" готуються і на тимчасово окупованій Херсонщині. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
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Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях російські "археологи" розпочали розкопки в Мангуп-Кале (Бахчисарайський район), не маючи жодного юридичного права.
Їх мета — не наука, а грабунок: вивіз артефактів до рф та переписування історії
За даними ЦНС, очікується прибуття російських "експедицій" і на ТО Херсонщини.
"Їхнє завдання — фальсифікувати історичні факти, аби створити "докази" про нібито історичну приналежність цих земель до рф. Це не дослідження - це спроба привласнити наше минуле так само, як вони намагаються захопити майбутнє", - повідомляє Центр нацспротиву.
Нагадаємо
російські окупанти затвердили перелік підприємств Луганщини для "приватизації", включаючи державні шахти та покинуті об'єкти. Центр національного спротиву розцінює це як грабунок, оскільки всі "документи про власність" є юридично нікчемними.
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