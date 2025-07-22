Окупанти готують масштабний розграбунок українських підприємств на Луганщині - ЦНС

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Слід дати належну оцінку процесу добору співробітників НАБУ – юрист
Ексклюзив
05:30 • 2756 перегляди
Слід дати належну оцінку процесу добору співробітників НАБУ – юрист
21 липня, 17:47 • 22532 перегляди
Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
21 липня, 17:25 • 53980 перегляди
РНБО запровадила реальний мораторій на перевірки бізнесу - Зеленський
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 98021 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 14:45 • 58781 перегляди
Скільки фруктів та ягід можна вживати щодня та чи є протипоказання - пояснює нутриціолог
Ексклюзив
21 липня, 14:09 • 88807 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
21 липня, 12:26 • 44909 перегляди
Його курував заступник керівника охорони Януковича: у найелітнішому закритому підрозділі НАБУ виявили "крота" фсб
Ексклюзив
21 липня, 10:21 • 50602 перегляди
Баганець: НАБУ найчастіше допускає витоки інформації щодо слідчих дій
Ексклюзив
21 липня, 10:00 • 57419 перегляди
Майже сотня громадян стала жертвами торгівлі людьми за перші шість місяців 2025 року - Мінсоцполітики
21 липня, 09:37 • 53065 перегляди
Зеленський призначив нових послів у 16 країнах та міжнародних організаціях: укази
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.6м/с
68%
744мм
Популярнi новини
Удар росіян по Сумах: є поранені, пошкоджено будинки21 липня, 20:29 • 10832 перегляди
Нідерланди зроблять значний внесок у постачання Україні Patriot - міністр оборони00:40 • 11206 перегляди
Двоє киян підпалювали будинки родин військових на замовлення спецслужб рф: подробиці від Нацполіції01:01 • 10748 перегляди
Українські військові показали ефектне знищення окупантів та ворожої техніки на Харківщині01:23 • 4926 перегляди
Іран заявляє про готовність до ядерних переговорів зі США, але є умова02:11 • 7814 перегляди
Публікації
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи21 липня, 15:24 • 72943 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 98021 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
Ексклюзив
21 липня, 14:09 • 88807 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 396892 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 317444 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Рустем Умєров
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Одеса
Суми
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 115512 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 210263 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 226692 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 223710 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 223628 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Leopard 2
С-300
Airbus A320 серії

Окупанти готують масштабний розграбунок українських підприємств на Луганщині - ЦНС

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

російські окупанти затвердили перелік підприємств Луганщини для "приватизації", включаючи державні шахти та покинуті об'єкти. Центр національного спротиву розцінює це як грабунок, оскільки всі "документи про власність" є юридично нікчемними.

Окупанти готують масштабний розграбунок українських підприємств на Луганщині - ЦНС

росіяни готують розграбунок підприємств на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що окупанти затвердили перелік підприємств Луганщини для "приватизації". Серед них - і державні шахти України, і покинуті через війну об'єкти.

Усі так звані документи про власність від окупаційної адміністрації - юридично нікчемні. Тому жоден з "нових власників" не має жодних прав

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вважаєють, що "це не приватизація " це грабунок.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях російські військові масово вилучають гладкоствольну зброю у цивільних. Понад 240 одиниць вже передано загарбникам для використання проти дронів ЗСУ.

Окупанти на Луганщині примушують студентів профільних училищ до практики на місцевому протезному заводі. Це пов'язано з потребою у протезах для російських військових, які повертаються з війни без кінцівок.

Лісова пожежа біля Енергодара: окупанти ледь не спричинили катастрофу на Запорізькій АЕС - ЦНС21.07.25, 05:33 • 6232 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Економіка
Луганська область
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9