Окупанти готують масштабний розграбунок українських підприємств на Луганщині - ЦНС
Київ • УНН
російські окупанти затвердили перелік підприємств Луганщини для "приватизації", включаючи державні шахти та покинуті об'єкти. Центр національного спротиву розцінює це як грабунок, оскільки всі "документи про власність" є юридично нікчемними.
росіяни готують розграбунок підприємств на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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Зазначається, що окупанти затвердили перелік підприємств Луганщини для "приватизації". Серед них - і державні шахти України, і покинуті через війну об'єкти.
Усі так звані документи про власність від окупаційної адміністрації - юридично нікчемні. Тому жоден з "нових власників" не має жодних прав
У ЦНС вважаєють, що "це не приватизація " це грабунок.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях російські військові масово вилучають гладкоствольну зброю у цивільних. Понад 240 одиниць вже передано загарбникам для використання проти дронів ЗСУ.
Окупанти на Луганщині примушують студентів профільних училищ до практики на місцевому протезному заводі. Це пов'язано з потребою у протезах для російських військових, які повертаються з війни без кінцівок.
Лісова пожежа біля Енергодара: окупанти ледь не спричинили катастрофу на Запорізькій АЕС - ЦНС21.07.25, 05:33 • 6232 перегляди