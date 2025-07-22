Оккупанты готовят масштабное разграбление украинских предприятий на Луганщине - ЦНС

Россияне готовят разграбление предприятий на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Отмечается, что оккупанты утвердили перечень предприятий Луганщины для "приватизации". Среди них - и государственные шахты Украины, и заброшенные из-за войны объекты.

Все так называемые документы о собственности от оккупационной администрации - юридически ничтожны. Поэтому ни один из "новых владельцев" не имеет никаких прав