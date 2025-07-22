Оккупанты готовят масштабное разграбление украинских предприятий на Луганщине - ЦНС
Киев • УНН
российские оккупанты утвердили перечень предприятий Луганщины для "приватизации", включая государственные шахты и заброшенные объекты. Центр национального сопротивления расценивает это как грабеж, поскольку все "документы о собственности" являются юридически ничтожными.
Россияне готовят разграбление предприятий на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что оккупанты утвердили перечень предприятий Луганщины для "приватизации". Среди них - и государственные шахты Украины, и заброшенные из-за войны объекты.
Все так называемые документы о собственности от оккупационной администрации - юридически ничтожны. Поэтому ни один из "новых владельцев" не имеет никаких прав
В ЦНС считают, что "это не приватизация, это грабеж.
Напомним
На временно оккупированных территориях российские военные массово изымают гладкоствольное оружие у гражданских. Более 240 единиц уже передано захватчикам для использования против дронов ВСУ.
Оккупанты на Луганщине принуждают студентов профильных училищ к практике на местном протезном заводе. Это связано с потребностью в протезах для российских военных, которые возвращаются с войны без конечностей.
Лесной пожар возле Энергодара: оккупанты едва не спровоцировали катастрофу на Запорожской АЭС - ЦНС21.07.25, 05:33 • 6230 просмотров