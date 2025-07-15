Протези для російської армії - руками українських студентів
Київ • УНН
Окупанти на Луганщині примушують студентів профільних училищ до практики на місцевому протезному заводі. Це пов'язано з потребою у протезах для російських військових, які повертаються з війни без кінцівок.
Окупанти зганяють студентів профільних училищ Луганщини на примусову практику до місцевого протезного заводу. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Через путінські амбіції російськомовне населення росії стрімко скорочується. Ті, хто повертаються з війни - часто без кінцівок. Щоб покрити потреби у протезах для "сво", окупанти намагаються наростити виробництво - коштом української молоді
Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях України бракує робочої сили, тому окупаційна адміністрація використовує учнів училищ як дешеву, фактично примусову робочу силу.
Нагадаємо
росіяни запустили програму "держстарт" для молоді від 18 років на тимчасово окупованих територіях України, щоб залучити їх до роботи в окупаційних адміністраціях. Участь можуть взяти повнолітні без освіти та досвіду, але охочих немає.
російські окупанти на ТОТ України примусово звезли школярів на пропагандистський форум - ЦНС10.07.25, 00:45 • 3656 переглядiв