Протези для російської армії - руками українських студентів

$41.780.04
48.840.13
ukenru
"Домовилися частіше зідзвонюватись": Зеленський провів "дуже хорошу розмову" із Трампом
19:52 • 6244 перегляди
"Домовилися частіше зідзвонюватись": Зеленський провів "дуже хорошу розмову" із Трампом
18:23 • 15437 перегляди
“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони
14 липня, 16:21 • 26308 перегляди
"Він милий у розмовах, а вночі летять ракети": Трамп заявив, що путін обдурив усіх, але не його
14 липня, 15:55 • 33485 перегляди
17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп
14 липня, 15:24 • 31140 перегляди
Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні
14 липня, 15:00 • 29609 перегляди
Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду
Ексклюзив
14 липня, 14:00 • 29200 перегляди
Bitcoin знову б'є рекорд: що стоїть за злетом монети і чого чекати далі - пояснила фінтехекспертка Олена Сосєдка
14 липня, 13:52 • 46504 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України
Ексклюзив
14 липня, 13:34 • 43766 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
14 липня, 12:42 • 23637 перегляди
Звільнення міністрів планують на середу, призначення і голосування на четвер - нардеп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.2м/с
62%
748мм
Популярнi новини
Келлог заслухав доповіді Буданова і Сирського в Києві: деталі14 липня, 15:54 • 8514 перегляди
Парламент цього тижня має розблокувати реформу АРМА, яку "боїться" Дума14 липня, 16:13 • 30593 перегляди
Фіцо відповів Фіалі на лист про 18-й пакет санкцій: "Поважайте словацький національно-державний інтерес"14 липня, 16:35 • 7200 перегляди
У Харкові затримали 17-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника14 липня, 16:53 • 8698 перегляди
путін видав указ про тотальну русифікацію всього населення рф - зовнішня розвідка17:21 • 9938 перегляди
Публікації
Парламент цього тижня має розблокувати реформу АРМА, яку "боїться" Дума14 липня, 16:13 • 30654 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України 14 липня, 13:52 • 46502 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
Ексклюзив
14 липня, 13:34 • 43764 перегляди
Експерти ВРУ розкритикували доопрацьований законопроєкт щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів14 липня, 11:15 • 66910 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 285698 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Шмигаль Денис Анатолійович
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 43773 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 48751 перегляди
Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку13 липня, 08:31 • 45353 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 130630 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 93568 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ан-178
Boeing B-52 Stratofortress
Dassault Rafale
CAESAR

Протези для російської армії - руками українських студентів

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Окупанти на Луганщині примушують студентів профільних училищ до практики на місцевому протезному заводі. Це пов'язано з потребою у протезах для російських військових, які повертаються з війни без кінцівок.

Протези для російської армії - руками українських студентів

Окупанти зганяють студентів профільних училищ Луганщини на примусову практику до місцевого протезного заводу. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Через путінські амбіції російськомовне населення росії стрімко скорочується. Ті, хто повертаються з війни - часто без кінцівок. Щоб покрити потреби у протезах для "сво", окупанти намагаються наростити виробництво - коштом української молоді

- повідомили в ЦНС.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях України бракує робочої сили, тому окупаційна адміністрація використовує учнів училищ як дешеву, фактично примусову робочу силу.

Нагадаємо

росіяни запустили програму "держстарт" для молоді від 18 років на тимчасово окупованих територіях України, щоб залучити їх до роботи в окупаційних адміністраціях. Участь можуть взяти повнолітні без освіти та досвіду, але охочих немає.

російські окупанти на ТОТ України примусово звезли школярів на пропагандистський форум - ЦНС10.07.25, 00:45 • 3656 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаЗдоров'я
Луганська область
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9