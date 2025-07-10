російські окупанти на ТОТ України примусово звезли школярів на пропагандистський форум - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях росіяни знову використовують дітей у своїй пропаганді. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує УНН.

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Так, школярів з українських шкіл примусово звозили на псевдоісторичний форум "Александровський стяг", де нав’язували "велич рф" та викривлену історію.

Крім того, дітей змушували відвідувати виставку "росія – моя історія". Усіх везли за списками, які подали окупаційні "департаменти освіти" - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що відтак повну відповідальність за ідеологічне насильство несуть встановлені колаборанти.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України росіяни примушують школярів передплачувати пропагандистські видання, зокрема "журнал перших". Це видання, продукт кремлівського молодіжного руху, стало обов'язковим для старшокласників на Херсонщині.

Також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини понад 20 дітей взяли участь у "всеросійському чемпіонаті з пілотування дронів", де їх навчають збирати, програмувати та керувати дронами, що використовуються у військових цілях. За "успіхи" обіцяють участь у фіналі в Сочі, де відбиратимуть лояльну молодь з ТОТ.

Окупанти навчають молодь виявляти "нелояльних мешканців" на ТОТ