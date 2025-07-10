российские оккупанты на ВОТ Украины принудительно свезли школьников на пропагандистский форум - ЦНС

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Зеленский завтра в Риме проведет дополнительные встречи с представителями США: что в центре внимания
19:40 • 2684 просмотра
Зеленский завтра в Риме проведет дополнительные встречи с представителями США: что в центре внимания
18:25 • 12561 просмотра
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
9 июля, 14:59 • 67677 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
Эксклюзив
9 июля, 13:32 • 53754 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
9 июля, 13:09 • 62844 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
9 июля, 12:49 • 96098 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
9 июля, 11:55 • 56944 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
9 июля, 09:54 • 119093 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
9 июля, 09:36 • 56277 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Эксклюзив
9 июля, 07:10 • 68401 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.4м/с
74%
741мм
Популярные новости
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию9 июля, 13:25 • 94706 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров9 июля, 16:16 • 41625 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ9 июля, 17:01 • 33529 просмотра
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом17:25 • 26475 просмотра
Первый задокументированный случай: успешный штурм позиций оккупантов осуществили роботизированные системы17:51 • 8107 просмотра
публикации
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом17:25 • 26517 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ9 июля, 17:01 • 33573 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров9 июля, 16:16 • 41664 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах9 июля, 14:59 • 67677 просмотра
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию9 июля, 13:25 • 94739 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Папа Лев XIV
Петр Порошенко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Львовская область
Волынская область
Киевская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 120955 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 252041 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 432845 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 262858 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 372004 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines

российские оккупанты на ВОТ Украины принудительно свезли школьников на пропагандистский форум - ЦНС

Киев • УНН

 • 98 просмотра

российские оккупанты принудительно привлекают украинских школьников к пропагандистским мероприятиям, таким как форум "Александровский стяг" и выставка "россия – моя история". Всех везли по спискам, которые подали оккупационные "департаменты образования".

российские оккупанты на ВОТ Украины принудительно свезли школьников на пропагандистский форум - ЦНС

На временно оккупированных территориях россияне снова используют детей в своей пропаганде. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует УНН.

Детали

Так, школьников из украинских школ принудительно свозили на псевдоисторический форум "Александровский стяг", где навязывали "величие РФ" и искаженную историю.

Кроме того, детей заставляли посещать выставку "Россия – моя история". Всех везли по спискам, которые подали оккупационные "департаменты образования"

- говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что полную ответственность за идеологическое насилие несут установленные коллаборанты.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины россияне принуждают школьников подписываться на пропагандистские издания, в частности "журнал первых". Это издание, продукт кремлевского молодежного движения, стало обязательным для старшеклассников на Херсонщине.

Также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Луганщины более 20 детей приняли участие во "всероссийском чемпионате по пилотированию дронов", где их обучают собирать, программировать и управлять дронами, используемыми в военных целях. За "успехи" обещают участие в финале в Сочи, где будут отбирать лояльную молодежь с ТОТ.

Оккупанты обучают молодежь выявлять «нелояльных жителей» на ВОТ05.07.25, 02:11 • 9168 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Общество
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9