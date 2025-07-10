российские оккупанты на ВОТ Украины принудительно свезли школьников на пропагандистский форум - ЦНС

На временно оккупированных территориях россияне снова используют детей в своей пропаганде. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует УНН.

Детали

Так, школьников из украинских школ принудительно свозили на псевдоисторический форум "Александровский стяг", где навязывали "величие РФ" и искаженную историю.

Кроме того, детей заставляли посещать выставку "Россия – моя история". Всех везли по спискам, которые подали оккупационные "департаменты образования" - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что полную ответственность за идеологическое насилие несут установленные коллаборанты.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины россияне принуждают школьников подписываться на пропагандистские издания, в частности "журнал первых". Это издание, продукт кремлевского молодежного движения, стало обязательным для старшеклассников на Херсонщине.

Также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Луганщины более 20 детей приняли участие во "всероссийском чемпионате по пилотированию дронов", где их обучают собирать, программировать и управлять дронами, используемыми в военных целях. За "успехи" обещают участие в финале в Сочи, где будут отбирать лояльную молодежь с ТОТ.

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