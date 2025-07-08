Окупанти змушують школярів на ТОТ України передплачувати пропагандистські журнали - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України росіяни примушують школярів передплачувати пропагандистські видання, зокрема "журнал перших". Це видання, продукт кремлівського молодіжного руху, стало обов'язковим для старшокласників на Херсонщині.
На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) росіяни змушують школярів примусово виписувати пропагандистські журнали - зокрема, видання "журнал перших", яке є продуктом кремлівського молодіжного руху. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
▪️ Зазначається, що у низці шкіл ТОТ Херсонщини придбання видання стало обов’язковим для старшокласників.
Журнал поширюється і в бібліотеках захоплених шкіл. Його зміст - суцільна пропаганда без жодної художньої цінності
Там констатують, що ворог перетворює школи на осередки ідеологічної обробки.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях України російські інструктори проводять спеціальні курси, на яких навчають розпізнавати "нелояльних мешканців" і складати доноси.
Також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини понад 20 дітей взяли участь у "всеросійському чемпіонаті з пілотування дронів", де їх навчають збирати, програмувати та керувати дронами, що використовуються у військових цілях. За "успіхи" обіцяють участь у фіналі в Сочі, де відбиратимуть лояльну молодь з ТОТ.
росіяни провели навчання пропагандистів на ТОТ України - ЦНС06.07.25, 07:44 • 1728 переглядiв