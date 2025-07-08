Окупанти змушують школярів на ТОТ України передплачувати пропагандистські журнали - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) росіяни змушують школярів примусово виписувати пропагандистські журнали - зокрема, видання "журнал перших", яке є продуктом кремлівського молодіжного руху. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

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▪️ Зазначається, що у низці шкіл ТОТ Херсонщини придбання видання стало обов’язковим для старшокласників.

Журнал поширюється і в бібліотеках захоплених шкіл. Його зміст - суцільна пропаганда без жодної художньої цінності - зазначають у ЦНС.

Там констатують, що ворог перетворює школи на осередки ідеологічної обробки.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України російські інструктори проводять спеціальні курси, на яких навчають розпізнавати "нелояльних мешканців" і складати доноси.

Також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини понад 20 дітей взяли участь у "всеросійському чемпіонаті з пілотування дронів", де їх навчають збирати, програмувати та керувати дронами, що використовуються у військових цілях. За "успіхи" обіцяють участь у фіналі в Сочі, де відбиратимуть лояльну молодь з ТОТ.

росіяни провели навчання пропагандистів на ТОТ України - ЦНС