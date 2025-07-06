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росіяни провели навчання пропагандистів на ТОТ України - ЦНС

Київ • УНН

 • 189 перегляди

На тимчасово окупованих територіях росіяни провели навчання для працівників прес-служб окупаційних адміністрацій. Це частина скоординованої пропагандистської машини, що передбачає повторюваність тез з усіх інформаційних каналів.

росіяни провели навчання пропагандистів на ТОТ України - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях росіяни провели навчання працівників прес-служб окупаційних адміністрацій. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ворожа пропагандистська машина передбачає постійну повторюваність тез з усіх каналів інформації.

Таким чином всі контрольовані рупори кремля мають бути скоординовані

- цйдеться у повідомленні.

У ЦНС підкреслюють, що саме тому російські пропагандисти наразі проводять виїзні навчання для колаборантів з окупаційних адміністрацій щодо стилю подачі їх повідомлень й трактуванню тих чи інших злочинів армії рф.

Нагадаємо

росіяни намагаються чинити інформаційний тиск на Організацію Об'єднаних Націй, аби легалізувати фейкові "референдуми" на тимчасово окупованих територіях.

Також повідомлялося, що росія планує легітимізувати окупацію через вибори до держдуми у 2026 році. На ТОТ вже сформовано виборчі округи, щоб завести до держдуми рф 11 депутатів.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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