Россияне провели обучение пропагандистов на ВОТ Украины - ЦНС

На временно оккупированных территориях россияне провели обучение сотрудников пресс-служб оккупационных администраций. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что вражеская пропагандистская машина предусматривает постоянную повторяемость тезисов по всем каналам информации.

Таким образом все контролируемые рупоры кремля должны быть скоординированы - говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркивают, что именно поэтому российские пропагандисты сейчас проводят выездные учения для коллаборантов из оккупационных администраций относительно стиля подачи их сообщений и трактовки тех или иных преступлений армии РФ.

Напомним

россияне пытаются оказывать информационное давление на Организацию Объединенных Наций, чтобы легализовать фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях.

Также сообщалось, что Россия планирует легитимизировать оккупацию через выборы в госдуму в 2026 году. На ВОТ уже сформированы избирательные округа, чтобы завести в госдуму РФ 11 депутатов.

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